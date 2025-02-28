База Чорноморця пошкоджена після російського обстрілу — що відомо

Гравці одеського "Чорноморця". Фото: instagram.com/fcchornomorets

Росія продовжує свої атаки по всій території України. Особливо активно вона бомбардує Одесу.

База одеського "Чорноморця" постраждала від російського "прильоту", пише інсайдер Ігор Бурбас.

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За його даними, внаслідок "прильоту" постраждала інфраструктура. Постраждалих людей, на щастя, немає.

Що сказав Бурбас

Мова йде про базу у Совіньйоні. За даними Ігоря Бурбаса, снаряд розірвався на нижньому тренувальному полі.

Крім того, вибуховою хвилею зачепило адміністративну будівлю, в якій команда якраз перебувала на заїзді.

"Внаслідок цього у приміщенні вилетіли вікна. Постраждав басейн. На щастя, постраждалих немає", — зазначив Бурбас.

Він додав, що на дану мить проведенню матчу з "Лівим Берегом" нічого не загрожує.

Нагадаємо, у збірній України грали декілька футболістів, які з часом перебралися до збірної Росії.

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