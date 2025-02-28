База Черноморца повреждена после российского обстрела — что известно

Игроки одесского "Черноморца". Фото: instagram.com/fcchornomorets

Россия продолжает свои атаки по всей территории Украины. Особенно активно она бомбардирует Одессу.

База одесского "Черноморца" пострадала от российского "прилета", пишет инсайдер Игорь Бурбас.

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По его данным, в результате "прилета" пострадала инфраструктура. Пострадавших людей, к счастью, нет.

Что сказал Бурбас

Речь идет о базе в Совиньоне. По данным Игоря Бурбаса, снаряд разорвался на нижнем тренировочном поле.

Кроме того, взрывной волной задело административное здание, в котором команда как раз находилась на заезде.

"Вследствие этого в помещении вылетели окна. Пострадал бассейн. К счастью, пострадавших нет", — отметил Бурбас.

Он добавил, что на данный момент проведению матча с "Левым Берегом" ничего не угрожает.

Напомним, в сборной Украины играли несколько футболистов, которые со временем перебрались в сборную России.

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