Як Марина Бех-Романчук готується до Олімпіади-2028 після довгої перерви — фото

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Фанати українського спорту дізналися хорошу новину. Вона пов'язана з однією із найвідоміших легкоатлеток країни.

Марина Бех-Романчук повернулася до тренувального процесу після тривалої перерви, повідомляє НОК України.

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Марина Бех-Романчук. Фото: НОК України

Бех-Романчук та Олімпіада

Спортсменка розповіла про свої плани щодо Олімпіади-2028.

"Голосно заявляти нічого не буду. Але ми вже почали підготовку після довгої перерви", — підкреслила вона.

Марина Бех-Романчук. Фото: НОК України

Бех-Романчук також поділилась фото з тренування у себе в Instagram, де написала наступне:

"Набирати оберти завжди не легко, але бажання досягнути своєї цілі завжди допомагає рухатися вперед та знаходити мотивацію!"

Марина Бех-Романчук. Фото: НОК України

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