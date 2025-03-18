Как Марина Бех-Романчук готовится к Олимпиаде-2028 после долгого перерыва — фото

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Фанаты украинского спорта узнали хорошую новость. Она связана с одной из самых известных легкоатлеток страны.

Марина Бех-Романчук вернулась к тренировочному процессу после длительного перерыва, сообщает НОК Украины.

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Марина Бех-Романчук. Фото: НОК Украины

Бех-Романчук и Олимпиада

Спортсменка рассказала о своих планах относительно Олимпиады-2028.

"Громко заявлять ничего не буду. Но мы уже начали подготовку после долгого перерыва", — подчеркнула она.

Марина Бех-Романчук. Фото: НОК Украины

Бех-Романчук также поделилась фото с тренировки у себя в Instagram, где написала следующее:

"Набирать обороты всегда не легко, но желание достичь своей цели всегда помогает двигаться вперед и находить мотивацию!"

Марина Бех-Романчук. Фото: НОК Украины

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