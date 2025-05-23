Марина Бех-Романчук зробила заяву після відсторонення від турнірів

Марина Бех-Романчук у звичайному житті. Фото: instagram.com/marynabekh/

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зробила першу заяву після того, як стало відомо про її тимчасове відсторонення через проблеми з допінг-контролем. Спортсменку звинувачують у трьох пропущених тестах протягом 12 місяців.

Раніше Бех-Романчук не коментувала ситуацію, обмежившись короткими реакціями в соцмережах. Тепер вона офіційно висловилася, пояснивши свою позицію та ставлення до того, що відбувається, на сторінці в Instagram.

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За словами Марини Бех-Романчук, вона переживає цей період із важким серцем, але вірить у справедливість. Спортсменка підкреслила, що завжди дотримувалася чистих принципів і ніколи не вдавалася до заборонених речовин.

Марина Бех-Романчук поки що не може виступати. Фото: instagram.com/marynabekh/

Що сказала Бех-Романчук

У своїй заяві Марина подякувала всім, хто продовжує її підтримувати. Вона запевнила, що співпрацюватиме зі слідством та надасть усі необхідні пояснення.

"Ця ситуація складна, але я вірю, що правда восторжествує. Я завжди була і залишаюся "чистою" спортсменкою. Дякую кожному за підтримку — вона зараз особливо важлива", — написала Бех-Романчук.

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