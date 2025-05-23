Марина Бех-Романчук сделала заявление после отстранения от турниров

Марина Бех-Романчук в обычной жизни. Фото: instagram.com/marynabekh/

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сделала первое заявление после того, как стало известно о ее временном отстранении из-за проблем с допинг-контролем. Спортсменку обвиняют в трех пропущенных тестах в течение 12 месяцев.

Ранее Бех-Романчук не комментировала ситуацию, ограничившись краткими реакциями в соцсетях. Теперь она официально высказалась, пояснив свою позицию и отношение к происходящему на странице в Instagram.

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По словам Марины Бех-Романчук, она переживает этот период с тяжелым сердцем, но верит в справедливость. Спортсменка подчеркнула, что всегда придерживалась чистых принципов и никогда не прибегала к запрещенным веществам.

Марина Бех-Романчук пока не может выступать. Фото: instagram.com/marynabekh/

Что сказала Бех-Романчук

В своем заявлении Марина поблагодарила всех, кто продолжает ее поддерживать. Она заверила, что будет сотрудничать со следствием и предоставит все необходимые пояснения.

"Эта ситуация сложна, но я верю, что правда восторжествует. Я всегда была и остаюсь "чистой" спортсменкой. Спасибо каждому за поддержку — она сейчас особенно важна", — написала Бех-Романчук.

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