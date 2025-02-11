Девід Бекхем зареєстрував товарний знак у Росії

Бекхем працюватиме в Росії — що відомо
Колишня зірка збірної Англії Девід Бекхем після завершення футбольної кар'єри став успішним бізнесменом. Однак бізнес може привести гравця в Росію.
Компанія Бекхема DB Ventures зареєструвала товарний знак David Beckham у російському Роспатенті. Про це повідомили росЗМІ.
Бекхем прийшов на російський ринок
За інформацією джерела, компанія подала заявку на реєстрацію товарного знака в червні 2024 року.
До того ж компанія DB Ventures отримала право на продаж товарів за міжнародним класом №24. Згідно з ним, вони можуть продавати тканину, штори, кухонні рушники, постільну білизну і навіть ковдри для домашніх тварин під брендом David Beckham.
Бекхем заснував компанію DB Ventures у 2014 році. Відтоді компанія спеціалізується на управлінні його рекламними контрактами.
У 2022 році 55% акцій компанії продали американським інвесторам, але Девід залишився обличчям компанії.
Зазначимо, що після початку російського вторгнення в Україну Бекхем разом з дружиною Вікторією пожертвували українським дітям 1 млн фунтів.
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