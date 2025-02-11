Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в России

Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бывшая звезда сборной Англии Дэвид Бекхэм после завершения футбольной карьеры стал успешным бизнесменом. Однако, бизнес может привести игрока в Россию.

Компания Бекхэма DB Ventures зарегистрировала товарный знак David Beckham в российском Роспатенте. Об этом сообщили росСМИ.

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Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

Бекхэм пришел на российский рынок

По информации источника, компания подала заявку на регистрацию товарного знака в июне 2024 года.

К тому же, компания DB Ventures получила право на продажу товаров по международному классу №24. Согласно с ним, они могут продавать ткань, шторы, кухонные полотенца, постельное белье и даже одеяла для домашних животных под брендом David Beckham.

Бекхэм основал компанию DB Ventures в 2014 году. С тех пор компания специализируется на управлении его рекламными контрактами.

В 2022 году 55% акций компании продали американским инвесторам, но Дэвид остался лицом компании.

Отметим, что после начала российского вторжения в Украину Бекхэм вместе с женой Викторией пожертвовали украинским детям 1 млн фунтов.

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