Бекхем і Невілл стали співвласниками Солфорд Сіті та планують прорив у Чемпіоншип

Девід Бекхем. Фото: instagram.com/davidbeckham

Легендарні англійські футболісти Девід Бекхем та Гарі Невілл стали співвласниками клубу "Солфорд Сіті". Команда виступає в Лізі 2 — четвертому за статусом дивізіоні в Англії.

Разом з футболістами в клуб зайшли й інші інвестори, повідомив сайт Manchester Evening News.

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Разом з Бекхемом та Невіллом клуб за 15 млн фунтів купили бізнесмен Деклан Келлі, лорд Мервін Девіс, індійська Dream Sports Group та інші інвестори.

Нові власники планують інвестувати в інфраструктуру та команду, щоб вивести "Солфорд" до Чемпіоншипу за 4–5 років.

Попередні акціонери, включно з Ніккі Баттом, Раяном Гіггзом і Полом Скоулзом, залишаться в проєкті в інших ролях.

У сезоні 2024/25 клуб фінішував восьмим у Лізі 2.

Бекхем в США є співвласником "Інтер Маямі", який він зробив прибутковим після запрошення Ліонеля Мессі та інших зірок.

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