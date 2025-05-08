Бекхэм и Невилл стали совладельцами Солфорд Сити и планируют прорыв в Чемпионшип

Дэвид Бекхэм. Фото: instagram.com/davidbeckham

Легендарные английские футболисты Дэвид Бекхэм и Гари Невилл стали совладельцами клуба "Солфорд Сити". Команда выступает в Лиге 2 — четвертом по статусу дивизионе в Англии.

Вместе с футболистами в клуб зашли и другие инвесторы, сообщил сайт Manchester Evening News.

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Вместе с Бекхэмом и Невиллом клуб за 15 млн фунтов купили бизнесмен Деклан Келли, лорд Мервин Дэвис, индийская Dream Sports Group и другие инвесторы.

Новые владельцы планируют инвестировать в инфраструктуру и команду, чтобы вывести "Солфорд" в Чемпионшип за 4-5 лет.

Предыдущие акционеры, включая Никки Батта, Райана Гиггза и Пола Скоулза, останутся в проекте в других ролях.

В сезоне 2024/25 клуб финишировал восьмым в Лиге 2.

Бекхэм в США является совладельцем "Интер Майами", который он сделал прибыльным после приглашения Лионеля Месси и других звезд.

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