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Беленюк зізнався, яка країна намагалася його переманити

3 грудня 2024 17:03
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Беленюку пропонували виступати за іншу збірну — про яку країну йдеться
Жан Беленюк під час виступу в Києві. Фото: Новини.LIVE
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Український олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк — дуже помітний представник нинішнього скликання Верховної Ради. Він активно працює за своїм профільним напрямком, а також допомагає наводити контакти з іншими країнами. 

Зокрема, під час свого виступу у Києві Беленюк розповів про контакти з країнами Африки та свою роль у цих контактах, повідомляє кореспондент Новини.LIVE з форуму "Сила спортивної дипломатії".

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"Як ви можете ще краще пояснити, що в Україні немає расизму та нацизму, як не на моєму прикладі. Я людина, яка з темним кольором шкіри досягла певних спортивних результатів і зараз є представником діючого українського парламенту", — зазначив він. 

:Жан Беленюк
Жан Беленюк під час виступу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Хто хотів переманити Беленюка

Під час свого виступу Жан Беленюк розповів кумедний епізод, який стався під час контактів з країнами Африки, зокрема з представниками батьківщини його батька — Руанди. 

"В Руанді мені відразу запропонували переходити виступати за їхню збірну", — сказав він. 

 Беленюк додав, що Руанда є прикладом прозахідної африканської країни, яка є регіональним лідером та має тісні контакти з США. 

"Я впевнений, що спортивну дипломатію необхідно вмикати на різних ланках, щоб ретранслювати ту інформацію, яка зараз є на часі", — резюмував він. 

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спорт Руанда Жан Беленюк війна в Україні греко-римська боротьба

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