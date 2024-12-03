Беленюку пропонували виступати за іншу збірну — про яку країну йдеться

Жан Беленюк під час виступу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Український олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк — дуже помітний представник нинішнього скликання Верховної Ради. Він активно працює за своїм профільним напрямком, а також допомагає наводити контакти з іншими країнами.

Зокрема, під час свого виступу у Києві Беленюк розповів про контакти з країнами Африки та свою роль у цих контактах, повідомляє кореспондент Новини.LIVE з форуму "Сила спортивної дипломатії".

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"Як ви можете ще краще пояснити, що в Україні немає расизму та нацизму, як не на моєму прикладі. Я людина, яка з темним кольором шкіри досягла певних спортивних результатів і зараз є представником діючого українського парламенту", — зазначив він.

Жан Беленюк під час виступу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Хто хотів переманити Беленюка

Під час свого виступу Жан Беленюк розповів кумедний епізод, який стався під час контактів з країнами Африки, зокрема з представниками батьківщини його батька — Руанди.

"В Руанді мені відразу запропонували переходити виступати за їхню збірну", — сказав він.

Беленюк додав, що Руанда є прикладом прозахідної африканської країни, яка є регіональним лідером та має тісні контакти з США.

"Я впевнений, що спортивну дипломатію необхідно вмикати на різних ланках, щоб ретранслювати ту інформацію, яка зараз є на часі", — резюмував він.

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