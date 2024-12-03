Беленюку предлагали выступать за другую сборную — о какой стране идет речь

Жан Беленюк во время выступления в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинский олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк — очень заметный представитель нынешнего созыва Верховной Рады. Он активно работает по своему профильному направлению, а также помогает наводить контакты с другими странами.

В частности, во время своего выступления в Киеве Беленюк рассказал о контактах со странами Африки и о своей роли в этих контактах, сообщает корреспондент Новини.LIVE с форума "Сила спортивной дипломатии".

Читайте также:

"Как вы можете еще лучше объяснить, что в Украине нет расизма и нацизма, если не на моем примере. Я человек, который с темным цветом кожи достиг определенных спортивных результатов и сейчас является представителем действующего украинского парламента" , — отметил он.

Жан Беленюк во время выступления в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Кто хотел переманить Беленюка

Во время своего выступления Жан Беленюк рассказал забавный эпизод, который произошел во время контактов со странами Африки, в частности, с представителями родины его отца — Руанды.

"В Руанде мне сразу предложили переходить выступать за их сборную" , — сказал он.

Беленюк добавил, что Руанда является примером прозападной африканской страны, которая является региональным лидером и имеет тесные контакты с США.

"Я уверен, что спортивную дипломатию необходимо включать на разных звеньях, чтобы ретранслировать ту информацию, которая сейчас актуальна", — резюмировал он.

Напомним, бывший защитник киевского "Динамо" может возобновить свою карьеру .

Один из самых талантливых футболистов мира больше не скрывает свою девушку.

Бывший игрок "Динамо" Каха Каладзе высказал свое мнение о позициях игроков сборной Грузии по поводу протестов в Тбилиси.

Киевское "Динамо" может получить предложение о трансфере одного из своих игроков.