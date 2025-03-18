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Бельгія терміново змінила склад перед матчами з Україною

18 березня 2025 18:27
Максим Коваленко - Редактор
Ліга націй — Бельгія довикликала двох гравців на матчі з Україною
Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія. Фото: instagram.com/belgianreddevils
Максим Коваленко - Редактор

У четвер, 20 березня, відбудеться перший матч Україна — Бельгія у Лізі націй. Напередодні поєдинку у складі бельгійців сталися зміни.

Збірна Бельгії довикликала двох гравців на матчі Ліги націй проти України, повідомляє пресслужба "червоних дияволів"

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У складі бельгійців є проблеми з травмами. Тому головний тренер команди Руді Гарсія оперативно провів заміни.

Кого викликали до збірної Бельгії 

До команди приєдналися форвард "Айнтрахта" Міші Батшуаї та захисник "Штутгарта" Амін Аль-Дахіль. Вони замінили у заявці травмованих Тімоті Кастаня та Луї Опенда. 

Очікується, що проти України також можуть не зіграти Артур Теат з "Айнтрахта" та Малік Фофана з "Ліона".

Поєдинки між Україною та Бельгією за право виходу до елітного дивізіону Ліги націй відбудуться 20 та 23 березня. 

Напередодні стало відомо, що захисник збірної України Максим Таловєров травмувався та залишив збірну. Замість нього Сергій Ребров викликав Олександра Сватка.

Нагадаємо, головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань влітку може піти з клубу в іншу команду УПЛ. 

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