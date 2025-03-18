Ліга націй — Бельгія довикликала двох гравців на матчі з Україною

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія. Фото: instagram.com/belgianreddevils

У четвер, 20 березня, відбудеться перший матч Україна — Бельгія у Лізі націй. Напередодні поєдинку у складі бельгійців сталися зміни.

Збірна Бельгії довикликала двох гравців на матчі Ліги націй проти України, повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

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Кого викликали до збірної Бельгії

До команди приєдналися форвард "Айнтрахта" Міші Батшуаї та захисник "Штутгарта" Амін Аль-Дахіль. Вони замінили у заявці травмованих Тімоті Кастаня та Луї Опенда.

Очікується, що проти України також можуть не зіграти Артур Теат з "Айнтрахта" та Малік Фофана з "Ліона".

In light of the potential unavailability of Arthur Theate and Malick Fofana due to injury, two more Red Devils are called up. Ameen Al-Dakhil and Michy Batshuayi join the squad. 🇧🇪 pic.twitter.com/do9bju5XqZ — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 17, 2025

Поєдинки між Україною та Бельгією за право виходу до елітного дивізіону Ліги націй відбудуться 20 та 23 березня.

Напередодні стало відомо, що захисник збірної України Максим Таловєров травмувався та залишив збірну. Замість нього Сергій Ребров викликав Олександра Сватка.

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