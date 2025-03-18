Лига наций — Бельгия довызвала двух игроков на матчи с Украиной

Бельгия срочно изменила состав перед матчами с Украиной
В четверг, 20 марта, состоится первый матч Украина — Бельгия в Лиге наций. Накануне поединка в составе бельгийцев произошли изменения.
Сборная Бельгии довызвала двух игроков на матчи Лиги наций против Украины, сообщает пресс-служба "красных дьяволов".
В составе бельгийцев есть проблемы с травмами. Поэтому главный тренер команды Руди Гарсия оперативно провел замены.
Кого вызвали в сборную Бельгии
К команде присоединились форвард "Айнтрахта" Миши Батшуаи и защитник "Штутгарта" Амин Аль-Дахиль. Они заменили в заявке травмированных Тимоти Кастаня и Луи Опенда.
Ожидается, что против Украины также могут не сыграть Артур Теат из "Айнтрахта" и Малик Фофана из "Лиона".
В свете потенциальной недоступности Arthur Theate и Malick Fofana из-за травм, вызваны еще два "красных дьявола". Амин Аль-Дахиль и Миши Батшуайи присоединяются к составу. 🇧🇪 pic.twitter.com/do9bju5XqZ- Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 17 марта 2025 года
Поединки между Украиной и Бельгией за право выхода в элитный дивизион Лиги наций состоятся 20 и 23 марта.
Накануне стало известно, что защитник сборной Украины Максим Таловеров травмировался и покинул сборную. Вместо него Сергей Ребров вызвал Александра Сватка.
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