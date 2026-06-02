Белью визнав помилку в оцінці перспектив кар'єри Усика

Белью пояснив, чому Усик перемагає навіть більших суперників
Ексчемпіон світу Тоні Белью прокоментував можливий реванш між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном. На думку британця, у другому поєдинку український боксер матиме ще більше переваг, оскільки вже здобув необхідний досвід проти такого нестандартного суперника. Белью зазначив, що перший бій змусив багатьох експертів переглянути свої прогнози.
У травні Усик переміг Верхувена технічним нокаутом в 11-му раунді, нагадують Новини.LIVE з посиланням на Boxing news online.
Після поєдинку українця з кікбоксером британський експерт визнав, що недооцінив рівень виступу нідерландського спортсмена. Ріко Верхувен, який є багаторічною зіркою кікбоксингу, зумів створити чемпіонові серйозні проблеми і провів один із найбільш конкурентних боїв проти Олександра Усика за останні роки. Проте українець зумів переломити хід зустрічі та завершити її достроковою перемогою.
Белью змінив свою оцінку поєдинку
"Звичайно Усик виграє реванш, тому що тепер у нього є своєрідний рецепт перемоги. Потрібно просто визнати: я повністю помилявся. Ріко був чудовий і домігся більшого успіху, ніж будь-хто інший проти Усика за останній час", — заявив експерт.
Для самого Белью ця тема має особливе значення, оскільки у 2018 році він виходив у ринг проти Усика і поступився українцю технічним нокаутом у восьмому раунді. На його думку, саме досвід першого бою робить українця фаворитом у разі організації повторної зустрічі з Верхувеном.
Тоні Белью — колишній чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі та один із найвідоміших британських боксерів свого покоління. За професійну кар'єру він здобув 30 перемог у 34 поєдинках, а 2018 року завершив виступи після бою з Олександром Усиком.
