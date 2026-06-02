Головна Спорт Белью пояснив, чому Усик перемагає навіть більших суперників

Белью пояснив, чому Усик перемагає навіть більших суперників

Дата публікації: 2 червня 2026 18:01
Белью визнав помилку в оцінці перспектив кар'єри Усика
Олександр Усик у бою з Ріко Верхувеном. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Ексчемпіон світу Тоні Белью прокоментував можливий реванш між Олександром Усиком та Ріко Верхувеном. На думку британця, у другому поєдинку український боксер матиме ще більше переваг, оскільки вже здобув необхідний досвід проти такого нестандартного суперника. Белью зазначив, що перший бій змусив багатьох експертів переглянути свої прогнози.

У травні Усик переміг Верхувена технічним нокаутом в 11-му раунді, нагадують Новини.LIVE з посиланням на Boxing news online.

Після поєдинку українця з кікбоксером британський експерт визнав, що недооцінив рівень виступу нідерландського спортсмена. Ріко Верхувен, який є багаторічною зіркою кікбоксингу, зумів створити чемпіонові серйозні проблеми і провів один із найбільш конкурентних боїв проти Олександра Усика за останні роки. Проте українець зумів переломити хід зустрічі та завершити її достроковою перемогою.

Олександр Усик готовий до бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Белью змінив свою оцінку поєдинку

"Звичайно Усик виграє реванш, тому що тепер у нього є своєрідний рецепт перемоги. Потрібно просто визнати: я повністю помилявся. Ріко був чудовий і домігся більшого успіху, ніж будь-хто інший проти Усика за останній час", — заявив експерт.

Для самого Белью ця тема має особливе значення, оскільки у 2018 році він виходив у ринг проти Усика і поступився українцю технічним нокаутом у восьмому раунді. На його думку, саме досвід першого бою робить українця фаворитом у разі організації повторної зустрічі з Верхувеном.

Тоні Белью — колишній чемпіон світу за версією WBC у першій важкій вазі та один із найвідоміших британських боксерів свого покоління. За професійну кар'єру він здобув 30 перемог у 34 поєдинках, а 2018 року завершив виступи після бою з Олександром Усиком.

Олександр Усик бокс Бій Усик — Верхувен
Андрій Андрущак - Редактор
Андрій Андрущак
