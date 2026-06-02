Белью признал ошибку в оценке перспектив карьеры Усика

Александр Усик в бою с Рико Верхувеном. Фото: Reuters/Amr Abdallah Dalsh

Экс-чемпион мира Тони Белью прокомментировал возможный реванш между Александром Усиком и Рико Верхувеном. По мнению британца, во втором поединке украинский боксер будет иметь еще больше преимуществ, поскольку уже получил необходимый опыт против столь нестандартного соперника. Белью отметил, что первый бой заставил многих экспертов пересмотреть свои прогнозы.

В мае Усик победил Верхувена техническим нокаутом в 11-м раунде, напоминают Новини.LIVE со ссылкой на Boxing news online.

После поединка украинца с кикбоксером британский эксперт признал, что недооценил уровень выступления нидерландского спортсмена. Рико Верхувен, который является многолетней звездой кикбоксинга, сумел создать чемпиону серьезные проблемы и провел один из самых конкурентных боев против Александра Усика за последние годы. Тем не менее украинец сумел переломить ход встречи и завершить ее досрочной победой.

Александр Усик готов к бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Белью изменил свою оценку поединка

"Конечно Усик выиграет реванш, потому что теперь у него есть своеобразный рецепт победы. Нужно просто признать: я полностью ошибался. Рико был великолепен и добился большего успеха, чем кто-либо другой против Усика за последнее время", — заявил эксперт.

Для самого Белью эта тема имеет особое значение, поскольку в 2018 году он выходил в ринг против Усика и уступил украинцу техническим нокаутом в восьмом раунде. По его мнению, именно опыт первого боя делает украинца фаворитом в случае организации повторной встречи с Верховеном.

Тони Белью — бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе и один из самых известных британских боксеров своего поколения. За профессиональную карьеру он одержал 30 побед в 34 поединках, а в 2018 году завершил выступления после боя с Александром Усиком.

