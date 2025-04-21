Манчестер Юнайтед націлився на Беллінгема — деталі трансферу

Рубен Аморім. Фото: Reuters

Влітку на "Манчестер Юнайтед" очікує активна трансферна кампанія. Клуб готуватиме трансфери під нинішнього головного тренера Рубена Аморіма.

Про один з можливих трансферів "МЮ" повідомив портал Fichajes.

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Джоб Беллінгем. Фото: Reuters

Власники "Юнайтед" готують кошти на Беллінгема

За інформацією джерела, "Манчестер Юнайтед" влітку планує оформити трансфер 19-річного півзахисника "Сандерленда" Джоба Беллінгема, який є братом зірки "Реала" Джуда Беллінгема.

При цьому, поки невідомо, в яку суму обійдеться трансфер талановитого футболіста. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 22 млн євро.

Цього сезону Джоб зіграв за "Сандерленд" у 37 матчах, де забив чотири м’ячі та віддав три асисти.

Зазначимо, що у Беллінгема є чинний контракт з "Сандерлендом" до 30 червня 2028 року.

"Манчестер Юнайтед" цього сезону після 33 турів посідає 14-ту позицію, але вони забезпечили себе від вильоту в Чемпіоншип.

"Сандерленд" йде четвертим в Чемпіоншипі, але відстає від третього місця на десять очок.

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