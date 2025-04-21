Манчестер Юнайтед нацелился на Беллингема — детали трансфера

Рубен Аморим. Фото: Reuters

Летом "Манчестер Юнайтед" ожидает активная трансферная кампания. Клуб будет готовить трансферы под нынешнего главного тренера Рубена Аморима.

Об одном из возможных трансферов "МЮ" сообщил портал Fichajes.

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Джоб Беллингем. Фото: Reuters

Владельцы "Юнайтед" готовят средства на Беллингема

По информации источника, "Манчестер Юнайтед" летом планирует оформить трансфер 19-летнего полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема, который является братом звезды "Реала" Джуда Беллингема.

При этом, пока неизвестно, в какую сумму обойдется трансфер талантливого футболиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 22 млн евро.

В этом сезоне Джоб сыграл за "Сандерленд" в 37 матчах, где забил четыре мяча и отдал три ассиста.

Отметим, что у Беллингема есть действующий контракт с "Сандерлендом" до 30 июня 2028 года.

"Манчестер Юнайтед" в этом сезоне после 33 туров занимает 14-ю позицию, но они обеспечили себя от вылета в Чемпионшип.

"Сандерленд" идет четвертым в Чемпионшипе, но отстает от третьего места на десять очков.

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