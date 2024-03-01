Беллінгема можуть дискваліфікувати — що зробив лідер Реала

Джуд Беллінгем показує емоції на полі. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Півзахисник збірної Англії та мадридського "Реала" Джуд Беллінгем опинився в епіцентрі неприємного скандалу. Його звинувачують в образі суперника.

В Іспанії намагаються не допустити дискваліфікації англійського гравця, повідомляє Marca.

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Керівництво іспанської Ла-Ліги вивчає скандальний інцидент, який стався під час матчу 20-го туру, в якому мадридський "Реал" обіграв "Хетафе" з рахунком 2:0. В одному з епізодів лідер столичної команди назвав свого суперника Мейсона Грінвуда "ґвалтівником".

Джуд Беллінгем отримав травму. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас підтвердив, що було проведено розслідування. Слова Беллінгема підтвердилися після читання по губах англійця. При цьому Джуда не бажають дискваліфікувати. "Можливо гравець мав на увазі щось інше", — заявив глава Ла-Ліги. Однак у цій справі не все залежить від думки Хав'єра Тебаса, тому Джуда Беллінгема справді можуть дискваліфікувати.

Мейсон Грінвуд у матчі за "Хетафе". Фото: instagram.com/masongreenwood/

Проблеми Грінвуда

Футболіст "Реала" образив свого співвітчизника через судову справу про зґвалтування, в якому Мейсон Грінвуд був головним обвинуваченим. Розгляд тривав кілька місяців, у результаті з футболіста зняли звинувачення.

Грінвуд на правах оренди перейшов із "Манчестер Юнайтед" у "Хетафе" і не хоче повертатися до Англії.

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