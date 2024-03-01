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Беллингема могут дисквалифицировать — что сделал лидер Реала

1 марта 2024 10:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беллингема могут дисквалифицировать — что сделал лидер Реала
Джуд Беллингем демонстрирует эмоции на поле. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем оказался в эпицентре неприятного скандала. Его обвиняют в оскорблении соперника.

В Испании пытаются не допустить дисквалификации английского игрока, сообщает Marca

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Руководство испанской Ла Лиги изучает скандальный инцидент, который произошел во время матча 20 тура, в котором мадридский "Реал" обыграл "Хетафе" со счетом 2:0. В одном из эпизодов лидер столичной команды назвал своего соперника Мейсона Гринвуда "насильником". 

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем получил травму. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что было проведено расследование. Слова Беллингема подтвердились после чтения по губам англичанина. При этом Джуда не хотят дисквалифицировать. "Возможно игрок имел в виду что-то другое", — заявил глава Ла Лиги. Однако в этом деле не все зависит от мнения Хавьера Тебаса, так что Джуда Беллингема действительно могут дисквалифицировать.

Мейсон Гринвуд
Мейсон Гринвуд в матче за "Хетафе". Фото: instagram.com/masongreenwood/

Проблемы Гринвуда 

Футболист "Реала" оскорбил своего соотечественника из-за судебного дела об изнасиловании, в котором Мейсон Гринвуд был главным обвиняемым. Разбирательство длилось несколько месяцев, в итоге с футболиста сняли обвинения. 

Гринвуд на правах аренды перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Хетафе" и не хочет возвращаться в Англию. 

Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер.

"Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец.

"Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер. 

Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба. 

Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.

скандал
спорт
футбол
Реал Мадрид
Джуд Беллингем
Мейсон Гринвуд

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