Беллингема могут дисквалифицировать — что сделал лидер Реала
Полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем оказался в эпицентре неприятного скандала. Его обвиняют в оскорблении соперника.
В Испании пытаются не допустить дисквалификации английского игрока, сообщает Marca.
Руководство испанской Ла Лиги изучает скандальный инцидент, который произошел во время матча 20 тура, в котором мадридский "Реал" обыграл "Хетафе" со счетом 2:0. В одном из эпизодов лидер столичной команды назвал своего соперника Мейсона Гринвуда "насильником".
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подтвердил, что было проведено расследование. Слова Беллингема подтвердились после чтения по губам англичанина. При этом Джуда не хотят дисквалифицировать. "Возможно игрок имел в виду что-то другое", — заявил глава Ла Лиги. Однако в этом деле не все зависит от мнения Хавьера Тебаса, так что Джуда Беллингема действительно могут дисквалифицировать.
Проблемы Гринвуда
Футболист "Реала" оскорбил своего соотечественника из-за судебного дела об изнасиловании, в котором Мейсон Гринвуд был главным обвиняемым. Разбирательство длилось несколько месяцев, в итоге с футболиста сняли обвинения.
Гринвуд на правах аренды перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Хетафе" и не хочет возвращаться в Англию.
Напомним, "Динамо" может остаться без капитана — Буяльский ждет трансфер.
"Жирона" продаст Цыганкова — куда перейдет украинец.
"Динамо" нашло игрока на позицию защитника и готовит трансфер.
Голкипер Андрей Лунин уйдет из "Реала" — голкипер получит выгодное предложение от другого клуба.
Забарный готовится к смене клуба — его хотят пригласить две команды.
Читайте Новини.LIVE!