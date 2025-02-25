Трубін опиниться в запасі Бенфіки й влітку може змінити клуб

Бенфіка готується продати Трубіна вже влітку
Головний тренер "Бенфіки" Бруну Лаже може позбавити голкіпера збірної України Анатолія Трубіна місця в основному складі команди. Влітку португальці готові продати воротаря.
У клубі вважають, що Трубін став часто припускатися помилок, повідомляє O Jogo.
Поєдинок-відповідь 1/16 Ліги чемпіонів, у якому "Бенфіка" зіграла внічию з рахунком 3:3 з "Монако", може негативно вплинути на кар'єру Анатолія Трубіна. Український воротар пропустив три голи й зробив у тому поєдинку кілька грубих помилок.
Що чекає на Трубіна
Тренерський штаб посадив українця в запас на наступний поєдинок "Бенфіки". Ворота португальської команди захищав Самуел Соареш, який може зберегти цей статус у складі "орлів". Анатолію Трубіну доведеться знову витримати конкуренцію за право виходити на поле з перших хвилин поєдинків.
Якщо Соареш виправити свою головну проблему, якою є нестабільність, тренерський штаб "Бенфіки" може зберегти за ним статус основного голкіпера. У такому разі Трубін буде проданий уже найближчим літом.
На українського воротаря претендують клубу з кількох європейських ліг. "Бенфіка" хоче отримати на цьому трансфері не менше 40 млн євро.
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