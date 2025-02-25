Трубин окажется в запасе Бенфики и летом может сменить клуб

Анатолий Трубин руководит игрой "Бенфики". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже может лишить голкипера сборной Украины Анатолия Трубина места в основном составе команды. Летом португальцы готовы продать вратаря.

В клубе считают, что Трубин стал часто допускать ошибки, сообщает O Jogo.

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Ответный поединок 1/16 Лиги чемпионов, в котором "Бенфика" сыграла вничью со счетом 3:3 с "Монако", может негативно повлиять на карьеру Анатолия Трубина. Украинский вратарь пропустил три гола и совершил в том поединке несколько грубых ошибок.

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Что ждет Трубина

Тренерский штаб усадил украинца в запас на следующий поединок "Бенфики". Ворота португальской команды защищал Самуэл Соареш, который может сохранить этот статус в составе "орлов". Анатолию Трубину придется снова выдержать конкуренцию за право выходить на поле с первых минут поединков.

Если Соареш исправить свою главную проблему, которой является нестабильность, тренерский штаб "Бенфики" может сохранить за ним статус основного голкипера. В таком случае Трубин будет продан уже ближайшим летом.

На украинского вратаря претендуют клубу из нескольких европейских лиг. "Бенфика" хочет получить на этом трансфере не менее 40 млн евро.

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