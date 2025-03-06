Бенфіка програла Барселоні в матчі, де суперник грав із червоною карткою

Матч "Бенфіка" - "Барселона". Фото: Reuters

У Лісабоні відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Бенфікою" і "Барселоною". З перших хвилин у воротах лісабонців грав Анатолій Трубін.

Більшу частину матчу "Бенфіка" провела в чисельній більшості, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як "Бенфіка" зіграла з "Барселоною"

На 22-й хвилині "Барселона" залишилася в меншості: захисник Кубарсі грубо збив Павлідіса перед своїм штрафним майданчиком і отримав червону картку. "Бенфіка" скористалася перевагою і почала створювати більше моментів, але нападники так і не змогли реалізувати свої шанси.

У другому таймі лісабонці продовжили тиснути, однак на 61-й хвилині не пропустили. Сілва припустився помилки, віддавши невдалий пас біля власних воріт, яким скористався Рафінья. Бразилець пробив з-за меж штрафного майданчика у правий нижній кут, обійшовши Трубіна. Попри всі спроби зрівняти рахунок, "Бенфіка" більше не забила.

"Бенфіка" — "Барселона" — 0:1

Гол: Рафінья, 61

"Бенфіка": Трубін — Араужу (Даль, 57), Сілва, Отаменді, Каррерас — Еурснес, Баррейру (Белотті, 70), Кекчю (Сашеш, 84) — Актюркоглу, Павлідіс (Кабрал, 84), Шельдеруп (Регу, 70).

"Барселона": Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг (Касадо, 79), Педрі — Ямал (Ферран, 56), Ольмо (Араухо, 27), Рафінья — Левандовскі (Мартін, 79).

Попередження: Баррейру, Сілва, Каррерас, Регу — Баррейру. Мартінес, Араухо.

Вилучення: Кубарсі, 22 (грубе порушення).

Нагадаємо, "Борнмут" продасть гравця збірної України Іллю Забарного наступного літа.

Чемпіон світу з боксу в легкій васі Василь Ломаченко може побитися з трьома можливими суперниками для повернення.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров має три юні варіанти для посилення нападу збірної.

Ліга чемпіонів є найкращим клубним турніром Європи — ми нагадали про цікаві рекорди турніру.