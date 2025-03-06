Бенфика проиграла Барселоне в матче, где соперник играл с красной карточкой

Матч "Бенфика" — "Барселона". Фото: Reuters

В Лиссабоне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Барселоной". С первых минут в воротах лиссабонцев играл Анатолий Трубин.

Большую часть матча "Бенфика" провела в численном большинстве, передает портал Новини.LIVE.

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На 22-й минуте "Барселона" осталась в меньшинстве: защитник Кубарси грубо сбил Павлидиса перед своей штрафной площадкой и получил красную карточку. "Бенфика" воспользовалась преимуществом и начала создавать больше моментов, но нападающие так и не смогли реализовать свои шансы.

Во втором тайме лиссабонцы продолжили давить, однако на 61-й минуте не пропустили. Силва допустил ошибку, отдав неудачный пас у собственных ворот, которым воспользовался Рафинья. Бразилец пробил из-за пределов штрафной площади в правый нижний угол, обойдя Трубина. Несмотря на все попытки сравнять счет, "Бенфика" больше не забила.

"Бенфика" — "Барселона" — 0:1

Гол: Рафинья, 61

"Бенфика": Трубин — Араужу (Даль, 57), Силва, Отаменди, Каррерас — Эурснес, Баррейру (Белотти, 70), Кекчю (Сашеш, 84) — Актюркоглу, Павлидис (Кабрал, 84), Шельдеруп (Регу, 70).

"Барселона": Щесны — Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде — де Йонг (Касадо, 79), Педри — Ямал (Ферран, 56), Ольмо (Араухо, 27), Рафинья — Левандовски (Мартин, 79).

Предупреждения: Баррейру, Силва, Каррерас, Регу - Мартинес, Араухо.

Удаления: Кубарси, 22 (грубое нарушение).

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