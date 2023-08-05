"Бенфіка" зробила пропозицію щодо Трубіна: "Шахтар" шокував португальців відповіддю

Анатолій Трубін. Фото: "Шахтар" Донецьк

Португальська "Бенфіка" офіційно розпочала переговори з донецьким "Шахтарем" з приводу трансферу голкіпера Анатолія Трубіна. Початок переговорів їх точно не втішив.

"Гірники" відкинули першу пропозицію клубу з Лісабона, повідомляє Sport.ua.

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Португальці почули цифру, яка далека від реальності

За інформацією джерела, "Бенфіка" запропонувала за голкіпера 12 млн євро. У "Шахтарі" відповіли, що за таку суму португальці можуть одержати лише 50% економічних прав на гравця.

Донеччани повідомили, що хочуть за футболіста, у якого за рік завершується контракт, 22 млн євро.

Як раніше "Інтер", у "Бенфіці" думають, чи варто задовольняти невиправдані запити донецького клубу.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Трубін усно домовився про перехід до "Інтеру" на правах вільного агента влітку 2024 року. Однак цьому може перешкодити мадридський "Реал", який хоче продати міланцям Андрія Луніна.

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Стало відомо, скільки "Шахтарю" справді запропонували за Анатолія Трубіна.

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