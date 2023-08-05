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"Бенфика" сделала предложение по Трубину: "Шахтер" шокировал португальцев ответом

5 августа 2023 13:40
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Агабекян Карен
редактор
"Бенфика" сделала предложение по Трубину: "Шахтер" шокировал португальцев ответом
Анатолий Трубин. Фото: "Шахтер" Донецк
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Португальская "Бенфика" официально вступила в переговоры с донецким "Шахтером" по поводу трансфера голкипера Анатолия Трубина. Начало переговоров их точно не обрадовало.

"Горняки" отвергли первое предложение клуба из Лиссабона, сообщает Sport.ua.

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"Бенфика" стала второй после миланского "Интера" командой, которая начала переговоры по Трубину. Итальянцы предлагали за вратаря 12 млн евро.

Португальцы услышали цифру, которая далека от реальности

По информации источника, "Бенфика" предложила за голкипера 12 млн евро. В "Шахтере" ответили, что за такую сумму португальцы могут получить только 50% экономических прав на игрока.

Дончане сообщили, что хотят за футболиста, у которого через год завершается контракт, 22 млн евро.

Как ранее "Интер", в "Бенфике" думают, стоит ли удовлетворять неоправданные запросы донецкого клуба.

Отметим, ранее сообщалось, что Трубин устно договорился о переходе в "Интер" на правах свободного агента летом 2024 года. Однако, этому может помешать мадридский "Реал", который хочет продать миланцам Андрея Лунина.

Напомним, Александр Усик больше не лучший боксер в мире: украинца обошли два "монстра".

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Стало известно, сколько "Шахтеру" действительно предложили за Анатолия Трубина.

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