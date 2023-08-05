"Бенфика" сделала предложение по Трубину: "Шахтер" шокировал португальцев ответом

Анатолий Трубин. Фото: "Шахтер" Донецк

Португальская "Бенфика" официально вступила в переговоры с донецким "Шахтером" по поводу трансфера голкипера Анатолия Трубина. Начало переговоров их точно не обрадовало.

"Горняки" отвергли первое предложение клуба из Лиссабона, сообщает Sport.ua.

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Португальцы услышали цифру, которая далека от реальности

По информации источника, "Бенфика" предложила за голкипера 12 млн евро. В "Шахтере" ответили, что за такую сумму португальцы могут получить только 50% экономических прав на игрока.

Дончане сообщили, что хотят за футболиста, у которого через год завершается контракт, 22 млн евро.

Как ранее "Интер", в "Бенфике" думают, стоит ли удовлетворять неоправданные запросы донецкого клуба.

Отметим, ранее сообщалось, что Трубин устно договорился о переходе в "Интер" на правах свободного агента летом 2024 года. Однако, этому может помешать мадридский "Реал", который хочет продать миланцам Андрея Лунина.

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Стало известно, сколько "Шахтеру" действительно предложили за Анатолия Трубина.

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