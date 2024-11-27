Берінчик може провести об'єднавчий поєдинок з Шакуром Стівенсоном

Денис Берінчик з чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/berinchyk

Український боксер, чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик зовсім скоро може отримати нового суперника. Ним може стати боєць, який досі ще жодного разу не програвав.

Промоутер Едді Гірн в інтерв'ю Boxing News повідомив, що хоче виставити на бій проти українця свого підопічного Шакура Стівенсона.

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Втім, він зазначив, що бій з Берінчиком — це лише один із варіантів, який цікавий йому тим, що має стати об'єднавчим поєдинком.

Хто такий Шакур Стівенсон

Діючий чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі (до 61,2 кг), колишній чемпіон світу за версіями WBC та WBO в другій напівлегкій вазі, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року.

Шакур Стівенсон провів на професійному ринзі 22 поєдинки, всі бої він закінчив перемогами. Десять з них — перемогами нокаутом.

Шакур Стівенсон з чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/shakurstevensonboxing/

З ким битиметься Берінчик

В жовтні стало відомо, що Денис Берінчик проведе перший захист титулу чемпіона за версією WBO в андеркарті поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня цього року у Саудівській Аравії.

Суперником українця може стати колишній чемпіон у другій напівлегкій вазі, британець Джо Кордіна.

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