Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Берінчик може зустрітися у бою з непереможним американцем arrow

Берінчик може зустрітися у бою з непереможним американцем

27 листопада 2024 16:29
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Берінчик може провести об'єднавчий поєдинок з Шакуром Стівенсоном
Денис Берінчик з чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/berinchyk
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Український боксер, чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик зовсім скоро може отримати нового суперника. Ним може стати боєць, який досі ще жодного разу не програвав. 

Промоутер Едді Гірн в інтерв'ю Boxing News повідомив, що хоче виставити на бій проти українця свого підопічного Шакура Стівенсона. 

Читайте також:

Втім, він зазначив, що бій з Берінчиком — це лише один із варіантів, який цікавий йому тим, що має стати об'єднавчим поєдинком. 

Хто такий Шакур Стівенсон

Діючий чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі (до 61,2 кг), колишній чемпіон світу за версіями WBC та WBO в другій напівлегкій вазі, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року. 

Шакур Стівенсон провів на професійному ринзі 22 поєдинки, всі бої він закінчив перемогами. Десять з них — перемогами нокаутом. 

Шакур Стівенсон
Шакур Стівенсон з чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/shakurstevensonboxing/

З ким битиметься Берінчик

В жовтні стало відомо, що Денис Берінчик проведе перший захист титулу чемпіона за версією WBO в андеркарті поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня цього року у Саудівській Аравії. 

Суперником українця може стати колишній чемпіон у другій напівлегкій вазі, британець Джо Кордіна. 

Нагадаємо, президент World Boxing сподівається, що український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк поки що не переходитиме у професіонали

Інсайдер назвав ім'я наступного суперника чемпіона світу у надважкій вазі Даніеля Дюбуа.  

Через українського промоутера скасують бій зіркових боксерів, який мав відбутися у лютому наступного року у США. 

Олександр Усик та Макс Ферстаппен стали героями нового мему від української енергетичної компанії.

спорт бокс Денис Берінчик Шакур Стівенсон українські боксери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:16 Варто бути обережним — на Харківщині очікується сніг завтра

17:10 В Тернопільській ОВА зробили невтішний прогноз щодо світла

16:57 В екснардепа Царьова конфіскували майно на 500 млн грн

16:53 Південна Корея проти прямих поставок зброї Україні, — ЗМІ

16:49 Мешканка Одещини публікувала локації ТЦК — як покарав суд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

16:37 У МВС показали, як ЗСУ "засипали" окупантів "Градами" — відео

16:35 Європарламент проголосував за новий склад Єврокомісії

16:32 Скільки платять українським вчителям у 2024 році

16:16 Україна готова до мирних перемовин — Єрмак назвав умову

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

17:16 Варто бути обережним — на Харківщині очікується сніг завтра

17:10 В Тернопільській ОВА зробили невтішний прогноз щодо світла

16:57 В екснардепа Царьова конфіскували майно на 500 млн грн

16:53 Південна Корея проти прямих поставок зброї Україні, — ЗМІ

16:49 Мешканка Одещини публікувала локації ТЦК — як покарав суд

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

16:37 У МВС показали, як ЗСУ "засипали" окупантів "Градами" — відео

16:35 Європарламент проголосував за новий склад Єврокомісії

16:32 Скільки платять українським вчителям у 2024 році

16:16 Україна готова до мирних перемовин — Єрмак назвав умову

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

Text

14:39 Нардеп назвав переваги створення рекрутингових центрів

Text

13:44 Корупція серед ректорів — нардеп заявив про можливі арешти

Text

13:00 США примусять Україну до переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко повідомив про катастрофічну кількість бракованих мін

Text

11:11 Проблеми в Південній Кореї вплинуть на допомогу Україні, — нардеп

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

09:17 Кияни просять скасувати зупинку транспорту під час тривог

Text

08:00 Британія оголосила умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК