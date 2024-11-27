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Беринчик может встретиться в бою с непобедимым американцем

27 ноября 2024 16:29
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Беринчик может провести объединительный поединок с Шакуром Стивенсоном
Денис Беринчик с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/berinchyk
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик совсем скоро может получить нового соперника. Им может стать боец, который до сих пор ни разу не проигрывал.

Промоутер Эдди Хирн в интервью Boxing News сообщил, что хочет выставить на бой против украинца своего подопечного Шакура Стивенсона.

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Впрочем, он отметил, что бой с Беринчиком — лишь один из вариантов, который интересен ему тем, что должен стать объединительным поединком.

Кто такой Шакур Стивенсон

Действующий чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг), бывший чемпион мира по версиям WBC и WBO во втором полулегком весе, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.

Шакур Стивенсон провел на профессиональном ринге 22 поединка, все бои он окончил победами. Десять из них — победами нокаутом.

Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/shakurstevensonboxing/

С кем будет драться Беринчик

В октябре стало известно, что Денис Беринчик проведет первую защиту титула чемпиона по версии WBO в андеркарте поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря этого года в Саудовской Аравии.

Соперником украинца может стать бывший чемпион во втором полулегком весе, британец Джо Кордина.

Напомним, президент World Boxing надеется, что украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк пока не будет переходить в профессионалы.

Инсайдер назвал имя следующего соперника чемпиона мира в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

Из-за украинского промоутера отменят бой звездных боксеров, который должен был состояться в феврале следующего года в США.

Александр Усик и Макс Ферстаппен стали героями нового мема от украинской энергетической компании.

спорт бокс Денис Беринчик Шакур Стивенсон украинские боксеры

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