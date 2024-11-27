Беринчик может провести объединительный поединок с Шакуром Стивенсоном

Денис Беринчик с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/berinchyk

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик совсем скоро может получить нового соперника. Им может стать боец, который до сих пор ни разу не проигрывал.

Промоутер Эдди Хирн в интервью Boxing News сообщил, что хочет выставить на бой против украинца своего подопечного Шакура Стивенсона.

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Впрочем, он отметил, что бой с Беринчиком — лишь один из вариантов, который интересен ему тем, что должен стать объединительным поединком.

Кто такой Шакур Стивенсон

Действующий чемпион мира по версии WBC в легком весе (до 61,2 кг), бывший чемпион мира по версиям WBC и WBO во втором полулегком весе, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года.

Шакур Стивенсон провел на профессиональном ринге 22 поединка, все бои он окончил победами. Десять из них — победами нокаутом.

Шакур Стивенсон с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/shakurstevensonboxing/

С кем будет драться Беринчик

В октябре стало известно, что Денис Беринчик проведет первую защиту титула чемпиона по версии WBO в андеркарте поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри, который состоится 21 декабря этого года в Саудовской Аравии.

Соперником украинца может стать бывший чемпион во втором полулегком весе, британец Джо Кордина.

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