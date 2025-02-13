Берінчик і Девіс влаштували бійку після зважування — відео

Берінчик напав на Девіса після битви поглядів — відео
У Нью-Йорку, США, відбулося зважування українського чемпіона світу за версією WBO Дениса Берінчика і молодшого претендента Кішона Девіса. Сам бій пройде в ніч на 15 лютого.
Після зважування боксери розпустили руки, повідомив портал Новини.LIVE.
NO LOVE IN THE FINAL FACE-OFF 🏆- Top Rank Boxing (@trboxing) February 13, 2025
Чемпіонський бій офіційний! pic.twitter.com/LL9wIlVJkT
Берінчик вказав на місце Девіса
Після зважування, під час позування на фотокамери перед битвою поглядів Девіс жестом зобразив, як перерізає горло, і потім тримав руку на чемпіонському поясі.
Коли Кішон повернувся до глядачів, то намагався поставити себе попереду Берінчика, і українець його штовхнув. Обурений претендент спробував у відповідь напасти на Дениса, але охорона його не пустила до чемпіона.
Зазначимо, що раніше боксери влаштовували гарячі битви поглядів на медіатижні, але руки ще не розпускали.
Нагадаємо, до бою Берінчик — Девіс з'явився новий, але невтішний для українця, прогноз.
Раніше Берінчик пояснив, чому об'єднавчий поєдинок із чемпіоном світу IBF Василем Ломаченком нікому нецікавий.
В УАФ уперше перервали мовчання з приводу проваленого допінг-тесту Михайла Мудрика.
Житомирське "Полісся" покинув найдорожчий форвард клубу.
Читайте Новини.LIVE!