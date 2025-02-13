Берінчик і Девіс влаштували бійку після зважування — відео

Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk

У Нью-Йорку, США, відбулося зважування українського чемпіона світу за версією WBO Дениса Берінчика і молодшого претендента Кішона Девіса. Сам бій пройде в ніч на 15 лютого.

Після зважування боксери розпустили руки, повідомив портал Новини.LIVE.

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NO LOVE IN THE FINAL FACE-OFF 🏆



Чемпіонський бій офіційний! pic.twitter.com/LL9wIlVJkT - Top Rank Boxing (@trboxing) February 13, 2025

Берінчик вказав на місце Девіса

Після зважування, під час позування на фотокамери перед битвою поглядів Девіс жестом зобразив, як перерізає горло, і потім тримав руку на чемпіонському поясі.

Коли Кішон повернувся до глядачів, то намагався поставити себе попереду Берінчика, і українець його штовхнув. Обурений претендент спробував у відповідь напасти на Дениса, але охорона його не пустила до чемпіона.

Зазначимо, що раніше боксери влаштовували гарячі битви поглядів на медіатижні, але руки ще не розпускали.

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