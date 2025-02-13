Берінчик і Девіс пройшли зважування перед боєм у Нью-Йорку

Денис Берінчик і Кішон Девіс. Фото: скриншот

Бій Дениса Берінчика і Кішона Девіса відбудеться в ніч на 15 лютого в Нью-Йорку. Поєдинок прийме легендарна арена "Медісон Сквер Гарден".

Напередодні бою відбулося зважування боксерів, повідомив портал Новини.LIVE.

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Чемпіон світу за версією WBO важко скидав вагу, що було видно на прес-конференції боксерів.

Після складних зусиль Берінчик зігнав вагу до 61,05 кг, чого вистачило, щоб зберегти титул. Ліміт вагової категорії становить 61,2 кг.

Американець на зважуванні показав результат 60,87 кг.

Берінчик за свою професійну кар'єру виграв 19 поєдинків, дев'ять разів вигравав достроково. До титулу чемпіона світу в профі його найбільшим успіхом було срібло Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року.

Девіс також раніше вигравав срібло Олімпіади в Токіо 2021 року.

Нагадаємо, на поєдинок Берінчик — Девіс з'явився новий прогноз, який шокує українців.

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