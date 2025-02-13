Беринчик и Дэвис прошли взвешивание перед боем в Нью-Йорке

Денис Беринчик и Кишон Дэвис. Фото: скриншот

Бой Дениса Беринчика и Кишона Дэвиса состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке. Поединок примет легендарная арена "Мэдисон Сквэр Гардэн".

Накануне боя прошло взвешивание боксеров, сообщил портал Новини.LIVE.

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Чемпион мира по версии WBO тяжело сбрасывал вес, что было видно на пресс-конференции боксеров.

После сложных усилий Беринчик согнал вес до 61,05 кг, чего хватило, чтобы сохранить титул. Лимит весовой категории составляет 61,2 кг.

Американец на взвешивании показал результат 60,87 кг.

Беринчик за свою профессиональную карьеру выиграл 19 поединков, девять раз выигрывал досрочно. До титула чемпиона мира в профи его самым большим успехом было еребро Олимпийских игр в Лондоне в 2012 года.

Дэвис также ранее выигрывал серебро Олимпиады в Токио в 2021 году.

Напомним, на поединок Беринчик — Дэвис появился новый прогноз, который шокирует украинцев.

Ранее Беринчик заявил, что он не хочет драться с чемпионом мира IBF Василием Ломаченко.

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