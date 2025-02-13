Беринчик и Дэвис устроили потасовку после взвешивания — видео

Денис Беринчик. Фото: instagram.com/berinchyk

В Нью-Йорке, США, прошло взвешивание украинского чемпиона мира по версии WBO Дениса Беринчика и молодого претендента Кишона Дэвиса. Сам бой пройдет в ночь на 15 февраля.

После взвешивания боксеры распустили руки, сообщил портал Новини.LIVE.

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NO LOVE IN THE FINAL FACE-OFF 🏆



The championship fight is official! pic.twitter.com/LL9wIlVJkT — Top Rank Boxing (@trboxing) February 13, 2025

Беринчик указал на место Дэвиса

После взвешивания во время позирования на фотокамеры перед битвой взглядов Дэвис жестом изобразил, как перерезает горло, и затем держал руку на чемпионском поясе.

Когда Кишон повернулся к зрителям, то пытался поставить себя впереди Беринчика, и украинец его толкнул. Возмущенный претендент попытался в ответ на пасть на Дениса, но охрана его не пустила к чемпиону.

Отметим, что ранее боксеры устраивали горячие битвы взглядов на медиа-неделе, но руки еще не распускали.

Напомним, к бою Беринчик — Дэвис появился новый, но неутешительный для украинца, прогноз.

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