Денис Берінчик оголосив про дебют у К-1

Берінчик оголосив, що проведе бій у кікбоксингу
Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик знову вирішив спробувати щось нове. Раніше він вже бився на голих кулаках проти ексбійця UFC Артема Лобова.
Цього разу Берінчик в Instagram повідомив про бажання виступити в К-1.
Беринчик продовжує експерименти
Колишній чемпіон світу оголосив про свій поєдинок за правилами К-1, що стало несподіванкою для шанувальників, оскільки Денис збирався або боксувати, або виступити в США на голих кулаках.
Своє оголошення Берінчик зробив разом з президентом Всеукраїнської федерації К-1 та колишнім військовим ЗСУ Ахмадом Ахмедовим.
"Прийняли рішення себе здивувати, ну, і крок вперед. Так що, К-1, зустрічай", — сказав Денис.
Зазначимо, що у лютому цього року 35-річний Берінчик достроково програв свій титул американцю Кейшону Девісу. Це була перша і поки ще єдина поразка українця в боксі.
