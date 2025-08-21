Відео
Берінчик оголосив, що проведе бій у кікбоксингу

Берінчик оголосив, що проведе бій у кікбоксингу

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 22:21
Денис Берінчик оголосив про дебют у К-1
Денис Берінчик. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик знову вирішив спробувати щось нове. Раніше він вже бився на голих кулаках проти ексбійця UFC Артема Лобова.

Цього разу Берінчик в Instagram повідомив про бажання виступити в К-1.

Беринчик продовжує експерименти

Колишній чемпіон світу оголосив про свій поєдинок за правилами К-1, що стало несподіванкою для шанувальників, оскільки Денис збирався або боксувати, або виступити в США на голих кулаках.

Своє оголошення Берінчик зробив разом з президентом Всеукраїнської федерації К-1 та колишнім військовим ЗСУ Ахмадом Ахмедовим.

"Прийняли рішення себе здивувати, ну, і крок вперед. Так що, К-1, зустрічай", — сказав Денис.

Зазначимо, що у лютому цього року 35-річний Берінчик достроково програв свій титул американцю Кейшону Девісу. Це була перша і поки ще єдина поразка українця в боксі. 

Нагадаємо, раніше на поєдинку з Олександром Усиком наголосив тренер Мозеса Ітауми.

Стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс в Лозанні перемогла Ярославу Магучіх — як у неї це вийшло.

Світова рекордсменка з підводного плавання Софія Гречко показала себе на відпочинку в купальнику.

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід прокоментувала дискваліфікацію легкоатлетки Марини Бех-Романчук.

бокс Денис Берінчик кікбоксінг професійний бокс К-1
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
