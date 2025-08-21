Денис Беринчик объявил о дебюте в К-1

Денис Беринчик. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик снова решил попробовать что-то новое. Ранее он уже дрался на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова.

На этот раз Беринчик в Instagram сообщил о желании выступить в К-1.

Беринчик продолжает эксперименты

Бывший чемпион мира объявил о своем поединке по правилам К-1, что стало неожиданностью для поклонников, поскольку Денис собирался либо боксировать, либо выступить в США на голых кулаках.

Свое объявление Беринчик сделал вместе с президентом Всеукраинской федерации К-1 и бывшим военным ВСУ Ахмадом Ахмедовым.

"Приняли решение себя удивить, ну, и шаг вперед. Так что, К-1, встречай", — сказал Денис.

Отметим, что в феврале этого года 35-летний Беринчик досрочно проиграл свой титул американцу Кейшону Дэвису. Это было первое и пока еще единственное поражение украинца в боксе.

