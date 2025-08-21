Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Беринчик объявил, что проведет бой в кикбоксинге

Беринчик объявил, что проведет бой в кикбоксинге

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 22:21
Денис Беринчик объявил о дебюте в К-1
Денис Беринчик. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик снова решил попробовать что-то новое. Ранее он уже дрался на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова.

На этот раз Беринчик в Instagram сообщил о желании выступить в К-1.

Реклама
Читайте также:

Беринчик продолжает эксперименты

Бывший чемпион мира объявил о своем поединке по правилам К-1, что стало неожиданностью для поклонников, поскольку Денис собирался либо боксировать, либо выступить в США на голых кулаках.

Свое объявление Беринчик сделал вместе с президентом Всеукраинской федерации К-1 и бывшим военным ВСУ Ахмадом Ахмедовым.

"Приняли решение себя удивить, ну, и шаг вперед. Так что, К-1, встречай", — сказал Денис.

Отметим, что в феврале этого года 35-летний Беринчик досрочно проиграл свой титул американцу Кейшону Дэвису. Это было первое и пока еще единственное поражение украинца в боксе.

Напомним, ранее на поединке с Александром Усиком сделал акцент тренер Мозеса Итаумы.

Прыгунья в высоту Никола Олислагерс в Лозанне победила Ярославу Магучих - как у нее это получилось.

Мировая рекордсменка по подводному плаванию София Гречко показала себя на отдыхе в купальнике.

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед прокомментировала дисквалификацию легкоатлетки Марины Бех-Романчук.

бокс Денис Беринчик кикбоксинг профессиональный бокс К-1
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации