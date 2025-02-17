Берінчик повернувся в Україну після поразки від Девіса

Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk

Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Денис Берінчик одразу після поразки від Кішона Девіса поїхав в Україну. Боксер уже перетнув державний кордон.

Про це повідомив паблік LuckyPunch.

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Українець після бою вилетів з США до Європи, а потім перетнув державний кордон України.

Після прибуття на батьківщину Берінчика оточили прикордонники, які просили автограф у найбільш провоєнного українського боксера.

Раніше Берінчик програв Девісу нокаутом у четвертому раунді. За словами Дениса і його команди, у них була зірвана підготовка до поєдинку через травму плеча. Це не єдина причина поразки, але дуже важлива.

Для українця фіаско в бою з Девісом стало першою поразкою. Також у нього 19 перемог, дев'ять нокаутами.

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