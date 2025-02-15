Денис Берінчик програв Кішону Девісу, маючи серйозну травму. Тренер розповів, як розрив плечової губи вплинув на результат бою.

Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик боксував проти Кішона Девіса, перебуваючи не в найкращих кондиціях. Перед боєм спортсмен отримав важку травму.

Про це повідомив тренер Берінчика Станіслав Григорук в інтерв’ю LB.ua.

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Григорук назвав головною причиною поразки травму, яку боксер отримав ще під час підготовки. Тренер уточнив, що у Дениса був розрив плечової губи.

За його словами, травма значно вплинула на підготовку до бою, оскільки Берінчик повноцінно не тренувався та не відновився.

Григорук зазначив, що Берінчику завадила не лише травма, а й психологічний тиск за лаштунками з боку Кішона та його команди.

"Підготовка до великого поєдинку завжди складається з багатьох факторів. Таким чином розрив губи став одним із факторів, що вплинув на результат, але, мабуть, не єдиним", — сказав Григорук.

Раніше Кішон Девіс нокаутував Берінчика в четвертому раунді ударом по корпусу.

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