Денис Беринчик проиграл Кишону Дэвису, имея серьезную травму. Тренер рассказал, как разрыв плечевой губы повлиял на исход боя.

Денис Беринчик. Фото: instagram.com/berinchyk

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик боксировал против Кишона Дэвиса, находясь не в лучших кондициях. Перед боем спортсмен получил тяжелую травму.

Об этом сообщил тренер Беринчика Станислав Григорук в интервью LB.ua.

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Григорук назвал главной причиной поражения травму, которую боксер получил еще во время подготовки. Тренер уточнил, что у Дениса был разрыв плечевой губы.

По его словам, травма значительно повлияла на подготовку к бою, поскольку Беринчик полноценно не тренировался и не восстановился.

Григорук отметил, что Беринчику помешала не только травма, но и психологическое давление за кулисами со стороны Кишона и его команды.

"Подготовка к большому поединку всегда состоит из многих факторов. Таким образом разрыв губы стал одним из факторов, повлиявшим на результат, но, пожалуй, не единственным", — сказал Григорук.

Ранее Кишон Дэвис нокаутировал Беринчика в четвертом раунде ударом по корпусу.

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