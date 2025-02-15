Денис Беринчик проиграл Кишону Дэвису, имея серьезную травму. Тренер рассказал, как разрыв плечевой губы повлиял на исход боя.

Беринчик вышел на бой с Дэвисом, несмотря на тяжелую травму
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик боксировал против Кишона Дэвиса, находясь не в лучших кондициях. Перед боем спортсмен получил тяжелую травму.
Об этом сообщил тренер Беринчика Станислав Григорук в интервью LB.ua.
Беринчик был не готов к бою
Григорук назвал главной причиной поражения травму, которую боксер получил еще во время подготовки. Тренер уточнил, что у Дениса был разрыв плечевой губы.
По его словам, травма значительно повлияла на подготовку к бою, поскольку Беринчик полноценно не тренировался и не восстановился.
Григорук отметил, что Беринчику помешала не только травма, но и психологическое давление за кулисами со стороны Кишона и его команды.
"Подготовка к большому поединку всегда состоит из многих факторов. Таким образом разрыв губы стал одним из факторов, повлиявшим на результат, но, пожалуй, не единственным", — сказал Григорук.
Ранее Кишон Дэвис нокаутировал Беринчика в четвертом раунде ударом по корпусу.
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