Беринчик вернулся в Украину после поражения от Дэвиса

Денис Беринчик. Фото: instagram.com/berinchyk

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик сразу после поражения от Кишона Дэвиса поехал в Украину. Боксер уже пересек государственную границу.

Об этом сообщил паблик LuckyPunch.

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Украинец после боя вылетел из США в Европу, а затем пересек государственную границу Украины.

По прибытии на родину Беринчика окружили пограничники, которые просили автограф у самого провоенного украинского боксера.

Ранее Беринчик проиграл Дэвису нокаутом в четвертом раунде. По словам Дениса и его команды, у них была сорвана подготовка к поединку из-за травмы плеча. Это не единственная причина поражения, но очень важная.

Для украинца фиаско в бою с Дэвисом стало первым поражение. Также у него 19 побед, девять нокаутами.

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