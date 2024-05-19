Берінчик приголомшив заявою після перемоги над Наваррете — що сказав Денис

Денис Берінчик святкує перемогу після бою. Фото: скри ншот Megogo

Український боксер Денис Берінчик став чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO. Він переміг мексиканця Емануеля Наваррете та заявив про готовність до нових поєдинків.

Берінчик готовий кинути виклик будь-якому супернику, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Невдовзі після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі на ринг вийшов ще один український боксер. У бою з Емануелем Наваррете Денис Берінчик роздільним рішенням суддів завоював чемпіонський пояс WBO у легкій вазі — 115:113, 116:112, 112:116.

Що Берінчик сказав про перемогу

За реакцією спортсмена на рішення суддів було помітно, що він приємно вражений. Дениса відразу підхопили на руки члени його тренерського штабу та групи підтримки. А невдовзі після цього Берінчик присвятив перемогу українським військовослужбовцям та всій країні.

Денис Берінчик (ліворуч) із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/berinchyk/

Боксеру поставили питання, чи готовий він продовжувати виступи та боротися за нові пояси. Минулого тижня Василь Ломаченко став чемпіоном IBF у легкій вазі, і теоретично два українці можуть зустрітися на рингу. Берінчик не відкидає такий варіант розвитку подій.

"Мені абсолютно все одно, з ким боксувати. Можна з Ломаченком, Шакуром, Кейшоном чи Мураталою", — заявив Берінчик.

Нагадаємо, Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра.

Усик плакав після перемоги над Ф'юрі — якими були перші слова українця.

Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ.

Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб.