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Берінчик приголомшив заявою після перемоги над Наваррете — що сказав Денис

19 травня 2024 15:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Берінчик приголомшив заявою після перемоги над Наваррете — що сказав Денис
Денис Берінчик святкує перемогу після бою. Фото: скри ншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український боксер Денис Берінчик став чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO. Він переміг мексиканця Емануеля Наваррете та заявив про готовність до нових поєдинків.

Берінчик готовий кинути виклик будь-якому супернику, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Невдовзі після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі на ринг вийшов ще один український боксер. У бою з Емануелем Наваррете Денис Берінчик роздільним рішенням суддів завоював чемпіонський пояс WBO у легкій вазі — 115:113, 116:112, 112:116.

Що Берінчик сказав про перемогу

За реакцією спортсмена на рішення суддів було помітно, що він приємно вражений. Дениса відразу підхопили на руки члени його тренерського штабу та групи підтримки. А невдовзі після цього Берінчик присвятив перемогу українським військовослужбовцям та всій країні.

Денис Беринчик
Денис Берінчик (ліворуч) із чемпіонським поясом. Фото: instagram.com/berinchyk/

Боксеру поставили питання, чи готовий він продовжувати виступи та боротися за нові пояси. Минулого тижня Василь Ломаченко став чемпіоном IBF у легкій вазі, і теоретично два українці можуть зустрітися на рингу. Берінчик не відкидає такий варіант розвитку подій.

"Мені абсолютно все одно, з ким боксувати. Можна з Ломаченком, Шакуром, Кейшоном чи Мураталою", — заявив Берінчик.

Нагадаємо, Усик не найкращий український боксер — Леоненко розкритикував Олександра.

Усик плакав після перемоги над Ф'юрі — якими були перші слова українця. 

Циганков отримає пропозицію від топклубу — "Жирона" готується до трансферу.

Забарним цікавиться один із найтитулованіших клубів АПЛ. 

Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб. 

спорт
бокс
Денис Берінчик
Емануель Маваррете

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