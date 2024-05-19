Берінчик приголомшив заявою після перемоги над Наваррете — що сказав Денис
Український боксер Денис Берінчик став чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO. Він переміг мексиканця Емануеля Наваррете та заявив про готовність до нових поєдинків.
Берінчик готовий кинути виклик будь-якому супернику, повідомляє портал Новини.LIVE.
Невдовзі після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі на ринг вийшов ще один український боксер. У бою з Емануелем Наваррете Денис Берінчик роздільним рішенням суддів завоював чемпіонський пояс WBO у легкій вазі — 115:113, 116:112, 112:116.
Що Берінчик сказав про перемогу
За реакцією спортсмена на рішення суддів було помітно, що він приємно вражений. Дениса відразу підхопили на руки члени його тренерського штабу та групи підтримки. А невдовзі після цього Берінчик присвятив перемогу українським військовослужбовцям та всій країні.
Боксеру поставили питання, чи готовий він продовжувати виступи та боротися за нові пояси. Минулого тижня Василь Ломаченко став чемпіоном IBF у легкій вазі, і теоретично два українці можуть зустрітися на рингу. Берінчик не відкидає такий варіант розвитку подій.
"Мені абсолютно все одно, з ким боксувати. Можна з Ломаченком, Шакуром, Кейшоном чи Мураталою", — заявив Берінчик.
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