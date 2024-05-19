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Беринчик ошеломил заявлением после победы над Наваррете — что сказал Денис

19 мая 2024 15:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Беринчик ошеломил заявлением после победы над Наваррете — что сказал Денис
Денис Беринчик празднует победу после боя. Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский боксер Денис Беринчик стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO. Он победил мексиканца Эмануэля Наваррете и заявил о готовности к новым поединкам. 

Беринчик готов бросить вызов любому сопернику, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Вскоре после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри на ринг вышел еще один украинский боксер. В бою с Эмануэлем Наваррете Денис Беринчик раздельным решением судей завоевал чемпионский пояс WBO в легком весе — 115:113, 116:112, 112:116. 

Что Беринчик сказал о победе 

По реакции спортсмена на решение судей было заметно, что он приятно удивлен. Дениса тут же подхватили на руки члены его тренерского штаба и группы поддержки. А вскоре после этого Беринчик посвятил победу украинским военнослужащим и всей стране. 

Денис Беринчик
Денис Беринчик (слева) с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/berinchyk/

Боксеру задали вопрос, готов ли он продолжать выступления и сражаться за новые пояса. На прошлой неделе Василий Ломаченко стал чемпионом IBF в легком весе, и в теории два украинца могут встретиться на ринге. Беринчик не исключает такой вариант развития событий. 

"Мне абсолютно все равно, с кем боксировать. Можно с Ломаченко, Шакуром, Кейшоном или Мураталлой", — заявил Беринчик. 

Напомним, Усик не лучший украинский боксер — Леоненко раскритиковал Александра. 

Усик плакал после победы над Фьюри — какими были первые слова украинца. 

Цыганков получит предложение от топ-клуба — "Жирона" готовится к трансферу.

Забарным интересуется один из самых титулованных клубов АПЛ. 

Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб. 

спорт
бокс
Денис Беринчик
Эмануэль Наваррете

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