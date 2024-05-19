Беринчик ошеломил заявлением после победы над Наваррете — что сказал Денис

Денис Беринчик празднует победу после боя. Фото: скриншот Megogo

Украинский боксер Денис Беринчик стал чемпионом мира в легком весе по версии WBO. Он победил мексиканца Эмануэля Наваррете и заявил о готовности к новым поединкам.

Беринчик готов бросить вызов любому сопернику, сообщает портал Новини.LIVE.

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Вскоре после победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри на ринг вышел еще один украинский боксер. В бою с Эмануэлем Наваррете Денис Беринчик раздельным решением судей завоевал чемпионский пояс WBO в легком весе — 115:113, 116:112, 112:116.

Что Беринчик сказал о победе

По реакции спортсмена на решение судей было заметно, что он приятно удивлен. Дениса тут же подхватили на руки члены его тренерского штаба и группы поддержки. А вскоре после этого Беринчик посвятил победу украинским военнослужащим и всей стране.

Денис Беринчик (слева) с чемпионским поясом. Фото: instagram.com/berinchyk/

Боксеру задали вопрос, готов ли он продолжать выступления и сражаться за новые пояса. На прошлой неделе Василий Ломаченко стал чемпионом IBF в легком весе, и в теории два украинца могут встретиться на ринге. Беринчик не исключает такой вариант развития событий.

"Мне абсолютно все равно, с кем боксировать. Можно с Ломаченко, Шакуром, Кейшоном или Мураталлой", — заявил Беринчик.

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