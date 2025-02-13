Бій Берінчик — Девіс: обидва боксери назвали пріоритетних суперників

Денис Берінчик. Фото: Top Rank

Поєдинок Денис Берінчик — Кішон Девіс стане першим захистом титулу для українського боксера. При цьому в майбутньому бою уродженець Луганщини не є фаворитом.

Хоч бій Берінчик — Девіс ще не відбувся, у командах обох боксерів уже визначаються з наступними суперниками, передає портал Новини.LIVE.

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Після перемог у титульних поєдинках боксери зазвичай просять про об'єднання титулів, але не Кішон.

Девіс раніше зізнався, що не проти розділити ринг з Ісааком Крусом після перемоги над Берінчиком. Кішон зазначив, що, попри дружні стосунки з Крусом, їм би вдалося провести відмінний бій.

Не здивувало, що Кішон не викликав інших чемпіоном. Ситуація з Василем Ломаченком незрозуміла, і українець може завершити кар'єру. Шакур Стівенсон є його найкращим другом.

Девіс міг би розділити ринг із Джервонтою Девісом, але той є занадто страшним для нього опонентом. Раніше "Танк" уже заявляв, що Кішон злякався і відмовився боксувати з ним за титул.

З ким хоче бій Берінчик

Денису подобається варіант з об'єднанням титулів. Тому в його орбіті Джервонта та Стівенсон.

Перед боєм із Кішоном Берінчик зізнався, то вони вели переговори про бій із Джервонтою, але не вдалося домовитися.

Денис Берінчик. Фото: instagram.com/berinchyk

Якщо не вдасться домовитися про поєдинок із чемпіонами, то Берінчик хоче бій із Реймондом Мураталлою, який є одним із претендентів на титул.

Бій Берінчик — Девіс відбудеться в ніч на 15 лютого в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден". На порталі Новини.LIVE відбудеться трансляція поєдинку.

Нагадаємо, раніше представили прогноз на поєдинок Берінчик — Девіс.

Раніше Берінчик зізнався, що йому нецікавий бій з Василем Ломаченком.

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