Бій Берінчик — Девіс: обидва боксери назвали пріоритетних суперників

Берінчику та Девісу підібрали суперників для наступних боїв
Поєдинок Денис Берінчик — Кішон Девіс стане першим захистом титулу для українського боксера. При цьому в майбутньому бою уродженець Луганщини не є фаворитом.
Хоч бій Берінчик — Девіс ще не відбувся, у командах обох боксерів уже визначаються з наступними суперниками, передає портал Новини.LIVE.
Девісу готують велике майбутнє
Після перемог у титульних поєдинках боксери зазвичай просять про об'єднання титулів, але не Кішон.
Девіс раніше зізнався, що не проти розділити ринг з Ісааком Крусом після перемоги над Берінчиком. Кішон зазначив, що, попри дружні стосунки з Крусом, їм би вдалося провести відмінний бій.
Не здивувало, що Кішон не викликав інших чемпіоном. Ситуація з Василем Ломаченком незрозуміла, і українець може завершити кар'єру. Шакур Стівенсон є його найкращим другом.
Девіс міг би розділити ринг із Джервонтою Девісом, але той є занадто страшним для нього опонентом. Раніше "Танк" уже заявляв, що Кішон злякався і відмовився боксувати з ним за титул.
З ким хоче бій Берінчик
Денису подобається варіант з об'єднанням титулів. Тому в його орбіті Джервонта та Стівенсон.
Перед боєм із Кішоном Берінчик зізнався, то вони вели переговори про бій із Джервонтою, але не вдалося домовитися.
Якщо не вдасться домовитися про поєдинок із чемпіонами, то Берінчик хоче бій із Реймондом Мураталлою, який є одним із претендентів на титул.
Бій Берінчик — Девіс відбудеться в ніч на 15 лютого в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден". На порталі Новини.LIVE відбудеться трансляція поєдинку.
Нагадаємо, раніше представили прогноз на поєдинок Берінчик — Девіс.
Раніше Берінчик зізнався, що йому нецікавий бій з Василем Ломаченком.
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