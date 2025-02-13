Бой Беринчик — Дэвис: оба боксера назвали приоритетных соперников

Денис Беринчик. Фото: Top Rank

Поединок Денис Беринчик — Кишон Дэвис станет первой защитой титула для украинского боксера. При этом в предстоящем бою уроженец Луганщины не является фаворитом.

Несмотря на то, что бой Беринчик — Дэвис еще не состоялся, в командах обоих боксеров уже определяются со следующими соперниками, передает портал Новини.LIVE.

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После побед в титульных поединках боксеры обычно просят об объединении титулов, но не Кишон.

Дэвис ранее признался, что не против разделить ринг с Исааком Крусом после победы над Беринчиком. Кишон отметил, что, несмотря на дружеские отношения с Крусом, им бы удалось провести отличный бой.

Не удивило, что Кишон не вызывал других чемпионом. Ситуация с Василием Ломаченко непонятна, и украинец может завершить карьеру. Шакур Стивенсон является его лучшим другом.

Дэвис мог бы разделить ринг с Джервонтой Дэвисом, но тот является слишком страшным для него оппонентом. Ранее "Танк" уже заявлял, что Кишон струсил и отказался боксировать с ним за титул.

С кем хочет бой Беринчик

Денису нравится вариант с объединением титулом. Поэтому в его орбите Джервонта и Стивенсон.

Перед боем с Кишоном Беринчик признался, то они вели переговоры о бое с Джервонтой, но не удалось договориться.

Денис Беринчик. Фото: instagram.com/berinchyk

Если не удастся договориться о поединке с чемпионами, то Беринчик хочет бой с Реймондом Мураталлой, который является одним из претендентов на титул.

Бой Беринчик — Дэвис состоится в ночь на 15 февраля в Нью-Йорке на "Мэдисон Сквэр Гардэн". На портале Новини.LIVE состоится трансляция поединка.

Напомним, ранее представили прогноз на поединок Беринчик — Дэвис.

Ранее Беринчик признался, что ему неинтересен бой с Василием Ломаченко.

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