Ніна Лемеш поділилася історією про чоловіка та сімейне життя

Ніна Лемеш зі своєю сім'єю. Фото: facebook.com/p/Nina-Lemesh

Колишня українська біатлоністка Ніна Лемеш мала хорошу кар’єру. Наразі у неї щасливе сімейне життя на спортивній пенсії.

Свою цікаву історію із сімейного життя Лемеш розповіла в інтерв’ю "НВ".

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Чоловік був фанатом Лемеш

Лемеш поділилася цікавою історією, пов’язаною зі своїм чоловіком.

Біатлоністка зазначила, що не пам’ятає моменту їхнього знайомства, адже знає його вже багато років.

За словами Лемеш, її чоловік — колишній лижник і кандидат у майстри спорту з Чернігова, зберігає її автограф, який вона підписала після змагань.

Біатлоністка зізналася, що не пригадує цього епізоду, але фотографія з підписом є доказом.

За словами її чоловіка, цей автограф є для нього дуже цінним, навіть дорожчим за підписи олімпійських чемпіонів та світових зірок спорту.

Ніна Лемеш. Фото: facebook.com/p/Nina-Lemesh

Лемеш разом з чоловіком виховує двох дітей — доньку Анастасію та сина Артема.

За свою кар’єру Лемеш тричі була призеркою чемпіонатів світу. При цьому, вона брала участь в Олімпійських іграх у Нагано-1998, Солт-Лейк-Сіті-2002 та Турині-2006.

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