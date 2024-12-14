Нина Лемеш поделилась историей о муже и семейной жизни

Нина Лемеш со своей семьей. Фото: facebook.com/p/Nina-Lemesh

Бывшая украинская биатлонистка Нина Лемеш имела хорошую карьеру. Сейчас же у нее счастливая семейная жизнь на спортивной пенсии.

Свою интересную историю из семейной жизни Лемеш рассказала в интервью "НВ".

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Муж был фанатом Лемеш

Лемеш поделилась интересной историей, связанной со своим мужем.

Биатлонистка отметила, что не помнит момента их знакомства, ведь знает его уже много лет.

По словам Лемеш, ее муж — бывший лыжник и кандидат в мастера спорта из Чернигова, хранит ее автограф, который она подписала после соревнований.

Биатлонистка призналась, что не помнит этого эпизода, но фотография с подписью является доказательством.

По словам ее мужа, этот автограф для него очень ценен, даже дороже, чем подписи олимпийских чемпионов и мировых звезд спорта.

Нина Лемеш. Фото: facebook.com/p/Nina-Lemesh

Лемеш вместе с мужем воспитывает двух детей — дочь Анастасию и сына Артема.

За свою карьеру Лемеш трижды становилась призером чемпионатов мира. При этом она участвовала в Олимпийских играх в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине-2006.

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