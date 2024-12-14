Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Биатлонистка Лемеш рассказала историю знакомства с мужем arrow

Биатлонистка Лемеш рассказала историю знакомства с мужем

14 декабря 2024 09:10
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Нина Лемеш поделилась историей о муже и семейной жизни
Нина Лемеш со своей семьей. Фото: facebook.com/p/Nina-Lemesh
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывшая украинская биатлонистка Нина Лемеш имела хорошую карьеру. Сейчас же у нее счастливая семейная жизнь на спортивной пенсии.

Свою интересную историю из семейной жизни Лемеш рассказала в интервью "НВ".

Читайте также:
Нина Лемеш
Нина Лемеш и его семья. Фото: val.ua

Муж был фанатом Лемеш

Лемеш поделилась интересной историей, связанной со своим мужем.

Биатлонистка отметила, что не помнит момента их знакомства, ведь знает его уже много лет.

По словам Лемеш, ее муж — бывший лыжник и кандидат в мастера спорта из Чернигова, хранит ее автограф, который она подписала после соревнований.

Биатлонистка призналась, что не помнит этого эпизода, но фотография с подписью является доказательством.

По словам ее мужа, этот автограф для него очень ценен, даже дороже, чем подписи олимпийских чемпионов и мировых звезд спорта. 

Нина Лемеш
Нина Лемеш. Фото: facebook.com/p/Nina-Lemesh

Лемеш вместе с мужем воспитывает двух детей — дочь Анастасию и сына Артема.

За свою карьеру Лемеш трижды становилась призером чемпионатов мира. При этом она участвовала в Олимпийских играх в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002 и Турине-2006.

Напомним, футбольная сборная Украины получила соперников в рамках квалификации на чемпионат мира-2026.

Испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своих проблемах.

После последнего чемпионата мира устоял рекорд украинского гроссмейстера Пономарева.

Испанские болельщики "Реал Сосьедада" на матче Лиги Европы провоцировали "Динамо" флагом террористов "ДНР".

семья Биатлон Сборная Украины по биатлону любовь Нина Лемеш

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:43 Уведомление о явке в ТЦК через Viber – юрист объяснил нюанс

10:30 Почти полсотни ракет на дежурстве — ситуация с кораблями в морях

10:17 В небе нескольких штатов США ежедневно летают НЛО — подробности

10:13 АТЕШ обнаружил базу РФ, контролирующую небо над Крымом

10:12 Украинцы начали больше платить за отопление в 2024 году — причина

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:10 Анчелотти может покинуть Реал ради клуба с еще одним украинцем

10:00 На трассе Одесса-Рени собираются пробки — где именно

09:44 На КПП стоят десятки машин – очереди на границе Украины

09:33 Полиция показала последствия удара России по Киевщине — фото

09:26 Россия атаковала ночью 11 областей дронами — что удалось сбить

10:43 Уведомление о явке в ТЦК через Viber – юрист объяснил нюанс

10:30 Почти полсотни ракет на дежурстве — ситуация с кораблями в морях

10:17 В небе нескольких штатов США ежедневно летают НЛО — подробности

10:13 АТЕШ обнаружил базу РФ, контролирующую небо над Крымом

10:12 Украинцы начали больше платить за отопление в 2024 году — причина

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

10:10 Анчелотти может покинуть Реал ради клуба с еще одним украинцем

10:00 На трассе Одесса-Рени собираются пробки — где именно

09:44 На КПП стоят десятки машин – очереди на границе Украины

09:33 Полиция показала последствия удара России по Киевщине — фото

09:26 Россия атаковала ночью 11 областей дронами — что удалось сбить

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

12 декабря 2024
Эксклюзив

18:43 Вызов для каждого — война глазами одесского военного

Эксклюзив

13:23 С улицы на ВВК — как отстоять право на отсрочку

06:40 В Украине новые цены на чермет — сколько стоит лом в декабре

Эксклюзив

06:37 Отсрочка от мобилизации — кто и как может получить сегодня

Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

Text

17:44 Корольчук объяснил, почему прошлая зима прошла без отключений

Text

17:33 Университеты Украины столкнулись с недобором студентов, — нардеп

Text

13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Text

08:00 Изменения в работе учебных центров ВСУ — эфир Ранок.LIVE

12 декабря 2024
Text

23:07 В Тбилиси продолжаются протесты — что известно на этот момент

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

13 декабря 2024

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК