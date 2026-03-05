Бідний пояснив, як Україна боротиметься з допуском росіян до спорту

Український спортивний міністр Матвій Бідний. Фото: УНІАН

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що не розглядає як поразку для країни рішення допустити російських спортсменів із нейтральним статусом до Паралімпіади-2026.

Спортивний чиновник вважає ситуацію складнішою, але не збирається здаватися, повідомляє портал Новини.LIVE.

Напередодні старту Паралімпійських ігор в Італії виник скандал із допуском російських спортсменів на турнір. Йдеться про вісьмох атлетів, частина яких брала участь у війні проти України.

Матвій Бідний підтвердив, що це рішення викликає великі питання, причому не тільки в Україні. У Європі теж збираються бойкотувати низку ініціатив МПК. В Італії, де відбудуться Ігри-2026, офіційні особи виступають проти скандального рішення МПК. Дуже важливо продовжувати міжнародний тиск на Росію, у якої залишаються лазівки, щоб використовувати свій вплив у світі, підкріплений нескінченними ресурсами.

"Не думаю, що можна говорити про поразку нашої спортивної дипломатії. Усе ж протягом чотирьох років ми не бачили прапорів країни-агресора. Російських спортсменів не було на міжнародних турнірах", — заявив Бідний.

Україна продовжить боротися із системою

На думку міністра, спортивна система організована таким чином, що певні громадські організації вважають себе вправі нехтувати нормами, які прийняті в суспільстві. Україна активно з цим бореться. Перед стартом Паралімпіади вже 11 країн приєдналися до нас у бойкоті офіційної церемонії відкриття.

"Україна бачить, що Росії пішли на певні поступки, але спортивна дипломатія не зупинить зусилля по боротьбі з впливом РФ. Це не поразка, а черговий етап, який треба прийняти як даність", — додав Бідний.

