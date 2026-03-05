Бідний пояснив, як Україна боротиметься з допуском росіян до спорту

Бідний не вважає поразкою України допуск росіян на Паралімпіаду
Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що не розглядає як поразку для країни рішення допустити російських спортсменів із нейтральним статусом до Паралімпіади-2026.
Спортивний чиновник вважає ситуацію складнішою, але не збирається здаватися, повідомляє портал Новини.LIVE.
Напередодні старту Паралімпійських ігор в Італії виник скандал із допуском російських спортсменів на турнір. Йдеться про вісьмох атлетів, частина яких брала участь у війні проти України.
Матвій Бідний підтвердив, що це рішення викликає великі питання, причому не тільки в Україні. У Європі теж збираються бойкотувати низку ініціатив МПК. В Італії, де відбудуться Ігри-2026, офіційні особи виступають проти скандального рішення МПК. Дуже важливо продовжувати міжнародний тиск на Росію, у якої залишаються лазівки, щоб використовувати свій вплив у світі, підкріплений нескінченними ресурсами.
"Не думаю, що можна говорити про поразку нашої спортивної дипломатії. Усе ж протягом чотирьох років ми не бачили прапорів країни-агресора. Російських спортсменів не було на міжнародних турнірах", — заявив Бідний.
Україна продовжить боротися із системою
На думку міністра, спортивна система організована таким чином, що певні громадські організації вважають себе вправі нехтувати нормами, які прийняті в суспільстві. Україна активно з цим бореться. Перед стартом Паралімпіади вже 11 країн приєдналися до нас у бойкоті офіційної церемонії відкриття.
"Україна бачить, що Росії пішли на певні поступки, але спортивна дипломатія не зупинить зусилля по боротьбі з впливом РФ. Це не поразка, а черговий етап, який треба прийняти як даність", — додав Бідний.
