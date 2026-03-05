Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бідний не вважає поразкою України допуск росіян на Паралімпіаду

Бідний не вважає поразкою України допуск росіян на Паралімпіаду

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 15:12
Бідний пояснив, як Україна боротиметься з допуском росіян до спорту
Український спортивний міністр Матвій Бідний. Фото: УНІАН

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що не розглядає як поразку для країни рішення допустити російських спортсменів із нейтральним статусом до Паралімпіади-2026.

Спортивний чиновник вважає ситуацію складнішою, але не збирається здаватися, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Напередодні старту Паралімпійських ігор в Італії виник скандал із допуском російських спортсменів на турнір. Йдеться про вісьмох атлетів, частина яких брала участь у війні проти України.

Матвій Бідний підтвердив, що це рішення викликає великі питання, причому не тільки в Україні. У Європі теж збираються бойкотувати низку ініціатив МПК. В Італії, де відбудуться Ігри-2026, офіційні особи виступають проти скандального рішення МПК. Дуже важливо продовжувати міжнародний тиск на Росію, у якої залишаються лазівки, щоб використовувати свій вплив у світі, підкріплений нескінченними ресурсами.

"Не думаю, що можна говорити про поразку нашої спортивної дипломатії. Усе ж протягом чотирьох років ми не бачили прапорів країни-агресора. Російських спортсменів не було на міжнародних турнірах", — заявив Бідний.

Україна продовжить боротися із системою

На думку міністра, спортивна система організована таким чином, що певні громадські організації вважають себе вправі нехтувати нормами, які прийняті в суспільстві. Україна активно з цим бореться. Перед стартом Паралімпіади вже 11 країн приєдналися до нас у бойкоті офіційної церемонії відкриття.

"Україна бачить, що Росії пішли на певні поступки, але спортивна дипломатія не зупинить зусилля по боротьбі з впливом РФ. Це не поразка, а черговий етап, який треба прийняти як даність", — додав Бідний.

Нагадаємо, раніше стало відомо про ліквідацію на фронті відомого в минулому російського спортсмена.

Йожеф Сабо порадив Сергію Реброву нового нападника, який міг би замінити в збірній України Артема Довбика.

спорт Паралімпійські ігри Паралімпійські ігри російські спортсмени Матвій Бідний
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації