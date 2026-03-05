В Украине прокомментировали скандал вокруг россиян на Паралимпиаде

Украинский спортивный министр Матвей Бидный. Фото: УНИАН

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный не считает поражением страны допуск на Паралимпиаду-2026 российских спортсменов с белыми картами.

Спортивный чиновник считает ситуацию более сложной, но не собирается сдаваться, сообщает портал Новини.LIVE.

Накануне старта Паралимпийских игр в Италии возник скандал с допуском российских спортсменов на турнир. Речь идет о восьми атлетах, часть которых принимала участие в войне против Украины.

Матвей Бидный подтвердил, что это решение вызывает большие вопросы, причем не только в Украине. В Европе тоже собираются бойкотировать ряд инициатив МПК. В Италии, где пройдут Игры-2026, официальные лица выступают против скандального решения МПК. Очень важно продолжать международное давление на Россию, у которой остаются лазейки, чтобы использовать свое влияние в мире, подкрепленное бесконечными ресурсами.

"Не думаю, что можно говорить о поражении нашей спортивной дипломатии. Все же на протяжении четырех лет мы не видели флагов страны-агрессора. Российских спортсменов не было на международных турнирах", — заявил Бидный.

Украина продолжит бороться с системой

По мнению министра, спортивная система организована таким образом, что определенные общественные организации считают себя вправе пренебрегать нормами, которые приняты в обществе. Украина активно с этим борется. Перед стартом Паралимпиады уже 11 стран присоединились к нам в бойкоте официальной церемонии открытия.

"Украина видит, что России пошли на определенные уступки, но спортивная дипломатия не остановит усилия по борьбе с влиянием РФ. Это не поражение, а очередной этап, который надо принять как данность", — добавил Бидный.

