Главная Спорт Министр спорта Украины ответил на допуск россиян на Паралимпиаду

Министр спорта Украины ответил на допуск россиян на Паралимпиаду

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 15:12
В Украине прокомментировали скандал вокруг россиян на Паралимпиаде
Украинский спортивный министр Матвей Бидный. Фото: УНИАН

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный не считает поражением страны допуск на Паралимпиаду-2026 российских спортсменов с белыми картами. 

Спортивный чиновник считает ситуацию более сложной, но не собирается сдаваться, сообщает портал Новини.LIVE.  

Накануне старта Паралимпийских игр в Италии возник скандал с допуском российских спортсменов на турнир. Речь идет о восьми атлетах, часть которых принимала участие в войне против Украины. 

Матвей Бидный подтвердил, что это решение вызывает большие вопросы, причем не только в Украине. В Европе тоже собираются бойкотировать ряд инициатив МПК. В Италии, где пройдут Игры-2026, официальные лица выступают против скандального решения МПК. Очень важно продолжать международное давление на Россию, у которой остаются лазейки, чтобы использовать свое влияние в мире, подкрепленное бесконечными ресурсами.

"Не думаю, что можно говорить о поражении нашей спортивной дипломатии. Все же на протяжении четырех лет мы не видели флагов страны-агрессора. Российских спортсменов не было на международных турнирах", — заявил Бидный.  

Украина продолжит бороться с системой

По мнению министра, спортивная система организована таким образом, что определенные общественные организации считают себя вправе пренебрегать нормами, которые приняты в обществе. Украина активно с этим борется. Перед стартом Паралимпиады уже 11 стран присоединились к нам в бойкоте официальной церемонии открытия. 

"Украина видит, что России пошли на определенные уступки, но спортивная дипломатия не остановит усилия по борьбе с влиянием РФ. Это не поражение, а очередной этап, который надо принять как данность", — добавил Бидный. 

Напомним, ранее стало известно о ликвидации на фронте известного в прошлом российского спортсмена. 

спорт Паралимпийские игры Паралимпиада российские спортсмены Матвей Бидный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
