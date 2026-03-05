Сабо сравнил Ваната и Пономаренко перед игрой со Швецией

Сабо выбрал форварда, который заменит Довбика в сборной Украины
Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо видит на позиции нападающего национальной команды одного из двух молодых игроков. Оба они являются выпускниками академии "Динамо".
Сабо объяснил, какой выбор есть у Реброва перед игрой с Швецией, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Meta.ua.
Сборная Украины продолжает подготовку к матчу против Швеции, который состоится 26 марта в рамках плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. Одним из кандидатов на вызов в национальную команду считается форвард "Жироны" Владислав Ванат.
При этом участие нападающего киевского "Динамо" Матвея Пономаренко в ближайшем матче пока остается под вопросом. Тренерский штаб продолжает определяться с выбором игроков для линии атаки.
Сабо высказался о выборе форварда
Известный эксперт поделился своим мнением о возможных вариантах в нападении. Он отметил, что среди претендентов на место в составе находятся сразу несколько игроков, включая опытного Романа Яремчука.
"Я отдаю предпочтение форварду "Динамо". Я вижу в Пономаренко настоящего нападающего. Наглого, мощного, скоростного и с чувством гола", — заявил Сабо.
Поединок Украины — Швеция состоится уже 26 марта.
