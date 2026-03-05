Видео
Видео

Сабо выбрал форварда, который заменит Довбика в сборной Украины

Сабо выбрал форварда, который заменит Довбика в сборной Украины

Дата публикации 5 марта 2026 13:03
Сабо сравнил Ваната и Пономаренко перед игрой со Швецией
Матвей Пономаренко в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо видит на позиции нападающего национальной команды одного из двух молодых игроков. Оба они являются выпускниками академии "Динамо". 

Сабо объяснил, какой выбор есть у Реброва перед игрой с Швецией, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Meta.ua

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу против Швеции, который состоится 26 марта в рамках плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. Одним из кандидатов на вызов в национальную команду считается форвард "Жироны" Владислав Ванат. 

Владислав Ванат
Владислав Ванат в сборной Украины. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

При этом участие нападающего киевского "Динамо" Матвея Пономаренко в ближайшем матче пока остается под вопросом. Тренерский штаб продолжает определяться с выбором игроков для линии атаки.

Сабо высказался о выборе форварда

Известный эксперт поделился своим мнением о возможных вариантах в нападении. Он отметил, что среди претендентов на место в составе находятся сразу несколько игроков, включая опытного Романа Яремчука.

"Я отдаю предпочтение форварду "Динамо". Я вижу в Пономаренко настоящего нападающего. Наглого, мощного, скоростного и с чувством гола", — заявил Сабо. 

Поединок Украины — Швеция состоится уже 26 марта. 

футбол Сборная Украины по футболу Владислав Ванат ЧМ-2026 по футболу Матвей Пономаренко Йожеф Сабо
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
