Сабо обрав найкращого форварда з Ваната та Пономаренка

Матвій Пономаренко у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що на позиції форварда національної команди варто розглядати одного з двох молодих футболістів. Обидва нападники є вихованцями академії "Динамо".

Сабо пояснив, який вибір є у Реброва перед грою зі Швецією, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Meta.ua.

Збірна України продовжує підготовку до матчу проти Швеції, який відбудеться 26 березня в рамках плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Одним із кандидатів на виклик до національної команди вважається форвард "Жирони" Владислав Ванат.

Владислав Ванат у збірній України. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

При цьому участь нападника київського "Динамо" Матвія Пономаренка в найближчому матчі поки залишається під питанням. Тренерський штаб продовжує визначатися з вибором гравців для лінії атаки.

Сабо висловився про вибір форварда

Відомий експерт поділився своєю думкою про можливі варіанти в нападі. Він зазначив, що серед претендентів на місце в складі перебувають одразу кілька гравців, включно з досвідченим Романом Яремчуком.

"Я віддаю перевагу форварду "Динамо". Я бачу в Пономаренку справжнього нападника. Нахабного, потужного, швидкісного і з почуттям голу",- заявив Сабо.

Поєдинок Україна — Швеція відбудеться вже 26 березня.

