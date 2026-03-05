Сабо обрав найкращого форварда з Ваната та Пономаренка

Сабо оцінив шанси Ваната та Пономаренка замінити Довбика у збірній
Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що на позиції форварда національної команди варто розглядати одного з двох молодих футболістів. Обидва нападники є вихованцями академії "Динамо".
Сабо пояснив, який вибір є у Реброва перед грою зі Швецією, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Meta.ua.
Збірна України продовжує підготовку до матчу проти Швеції, який відбудеться 26 березня в рамках плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Одним із кандидатів на виклик до національної команди вважається форвард "Жирони" Владислав Ванат.
При цьому участь нападника київського "Динамо" Матвія Пономаренка в найближчому матчі поки залишається під питанням. Тренерський штаб продовжує визначатися з вибором гравців для лінії атаки.
Сабо висловився про вибір форварда
Відомий експерт поділився своєю думкою про можливі варіанти в нападі. Він зазначив, що серед претендентів на місце в складі перебувають одразу кілька гравців, включно з досвідченим Романом Яремчуком.
"Я віддаю перевагу форварду "Динамо". Я бачу в Пономаренку справжнього нападника. Нахабного, потужного, швидкісного і з почуттям голу",- заявив Сабо.
Поєдинок Україна — Швеція відбудеться вже 26 березня.
