Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сабо оцінив шанси Ваната та Пономаренка замінити Довбика у збірній

Сабо оцінив шанси Ваната та Пономаренка замінити Довбика у збірній

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 13:03
Сабо обрав найкращого форварда з Ваната та Пономаренка
Матвій Пономаренко у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що на позиції форварда національної команди варто розглядати одного з двох молодих футболістів. Обидва нападники є вихованцями академії "Динамо". 

Сабо пояснив, який вибір є у Реброва перед грою зі Швецією, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Meta.ua.

Реклама
Читайте також:

Збірна України продовжує підготовку до матчу проти Швеції, який відбудеться 26 березня в рамках плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Одним із кандидатів на виклик до національної команди вважається форвард "Жирони" Владислав Ванат.

Владислав Ванат
Владислав Ванат у збірній України. Фото: instagram.com/vladyslav.vanat/

При цьому участь нападника київського "Динамо" Матвія Пономаренка в найближчому матчі поки залишається під питанням. Тренерський штаб продовжує визначатися з вибором гравців для лінії атаки.

Сабо висловився про вибір форварда

Відомий експерт поділився своєю думкою про можливі варіанти в нападі. Він зазначив, що серед претендентів на місце в складі перебувають одразу кілька гравців, включно з досвідченим Романом Яремчуком.

"Я віддаю перевагу форварду "Динамо". Я бачу в Пономаренку справжнього нападника. Нахабного, потужного, швидкісного і з почуттям голу",- заявив Сабо.

Поєдинок Україна — Швеція відбудеться вже 26 березня.

Нагадаємо, Юлія Левченко здивувала реакцією на поразку в чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні.

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик зіткнувся із серйозною перепоною у своїй кар'єрі.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

футбол Збірна України з футболу Владислав Ванат ЧС-2026 з футболу Матвій Пономаренко Йожеф Сабо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації