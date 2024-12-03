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Бідний: Успіх спорту, є частиною національного бренду України

3 грудня 2024 13:01
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Матвій Бідний хоче, щоб Україна пропагувала на весь світ свої спортивні перемоги
Міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Фото: instagram.com/matviibidnyi/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що Україна є привабливою країною для світу в плані спорту. До того ж у відомства є приклади популяризації свого продуту.

Про це Бідний розповів під час форуму "Сила спортивної дипломатії", передає кореспондент порталу Новини.LIVE.

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На Олімпійських іграх в Парижі Україна реалізувала один з кращих проєктів

Бідний зазначив, що держава успішно реалізувала себе, продемонструвавши здатність приймати гостей, організовувати масштабні заходи за участю найкращих спортсменів, та яскраво їх висвітлювати.

"Україна спортивна країна. Я б навіть сказав, що ми можемо претендувати на те, що спорт, успіх спорту, є частиною національного бренду України.

Я переконаний, що саме так ми маємо позиціювати наші спортивні перемоги, нас у світі, тому що ви знаєте всі, що ще до війни переважно те, за чим нас пізнавали у світі, це були наші відомі спортсмени. Це були зірки нашого спорту. І в таких умовах не використовувати ці можливості для нас. Це як мінімум, на мою думку, недалекоглядно. І я пишаюся, що сьогодні в нас є успішний кейс, який ми реалізували спільно з Офісом Президента України, з Національним Олімпійським Комітетом. Кейс був реалізований на Олімпійських Іграх Парижа.

Окрім повного відсторонення росіян, фактично, нам вдалося організувати український простір "Воля спейс".

І взагалі, що таке український дім? Що таке дім країни на Європейських Олімпіадах? Зазвичай це локація, де кожна країна вирішує, як себе представити з найкращого боку. Іноді там роблять фан-зони, іноді там роблять якийсь фудкорт з травами національних кухонь.

Тобто все дуже по-різному буває. Але коли ми задавали собі питання, а для чого нам сьогодні український дім, як ми маємо його використовувати, хто наша цільова аудиторія, абсолютно зрозуміло для нас стало, що це має бути такий собі екран для світу, який транслює події в Україні через спорт. І не тільки через спорт, тому що за 15 днів роботи українського дому там була представлена українська культура, живопис, музика, кухня, мода.

Тобто всі грані українського суспільства, звісно спорт кожного дня, але всі в контексті війни.

Насправді кількість охоплення, кількість тих меседжів, тих історій, які були розказані в стінах всього дому, вона неймовірна. За ці 15 днів було написано більш як 100 текстів, причому, почати треба з того, що акредитацію пройшли 250 журналістів, це топових міжнародних медіа, які зробили більше тисячі оригінальних текстів", — сказав Бідний.

 

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спорт Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Міністерство молоді та спорту України Матвій Бідний

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