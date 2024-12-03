Матвей Бидный хочет, чтобы Украина пропагандировала на весь мир свои спортивные победы

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный. Фото: instagram.com/matviibidnyi/

Министр молодежи и спорта Матвей Бидный заявил, что Украина является привлекательной страной мира в плане спорта. К тому же у ведомства есть примеры популяризации своего продута.

Об этом он рассказал во время форума "Сила спортивной дипломатии", передает корреспондент портала Новини.LIVE.

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Министр молодежи и спорта Матвей Бидный. Фото: скриншот

На Олимпийских играх в Париже Украина реализовала один из лучших проектов

Бидный отметил, что государство успешно реализовало себя, продемонстрировав способность принимать гостей, организовывать масштабные мероприятия, с участием лучших спортсменов, и ярко их освещать.

"Украина спортивная страна. Я бы даже сказал, что мы можем претендовать на то, что спорт, успех спорта является частью национального бренда Украины.

Я убежден, что именно так мы должны позиционировать наши спортивные победы, нас в мире, потому что вы знаете все, что еще до войны преимущественно то, по чему нас узнавали в мире, это были наши известные спортсмены. Это были звезды нашего спорта. И в таких условиях не использовать эти возможности для нас. Это как минимум, по моему мнению, недальновидно. И я горжусь, что сегодня у нас есть успешный кейс, который мы реализовали совместно с Офисом Президента Украины, с Национальным Олимпийским Комитетом. Кейс был реализован на Олимпийских играх Парижа.

Кроме полного отстранения россиян фактически нам удалось организовать украинское пространство "Воля спейс".

И вообще что такое украинский дом? Что такое дом на Европейских Олимпиадах? Обычно это локация, где каждая страна решает, как себя представить с лучшей стороны. Иногда там делают фан-зоны, иногда там делают какой-нибудь фудкорт с блюдами национальных кухонь.

То есть все очень по-разному бывает. Но когда мы задавали себе вопрос: "А для чего нам сегодня украинский дом?", "Как мы должны его использовать?", "Кто наша целевая аудитория?" Совершенно понятно для нас стало, что это должен быть некий экран для мира, который транслирует события в Украине через спорт. И не только из-за спорта, потому что за 15 дней работы украинского дома там была представлена украинская культура, живопись, музыка, кухня, мода.

То есть все грани украинского общества, конечно, спорт каждый день, но все в контексте войны.

На самом деле количество охвата, количество тех месседжей, тех историй, которые были рассказаны в стенах всего дома, оно невероятно. За эти 15 дней было написано более 100 текстов, причем начать надо с того, что аккредитацию прошли 250 журналистов, это топовых международных медиа, которые сделали более тысячи оригинальных текстов", — сказал Бидный.

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